Transelectrica: Finalizarea lucrãrilor de realizare a stației electrice de transformare 400 kV Reșița  

178535 – 27052026 – Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat ieri, 26 mai 2026, finalizarea lucrãrilor de realizare a stației electrice de transformare 400 kV Reșița și retehnologizare a stației electrice de transformare de 220/110 kV Reșița, județul Caraș-Severin. Investiția, în valoare de 175,9 milioane lei (fãrã TVA), a fost realizatã integral din surse proprii.

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența conducerii Companiei, a autoritãților locale, prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, respectiv a vicepreședintelui Consiliului Județean Caraș-Severin Ioan Crina, a contractorilor, dar și a 50 de studenți ai Facultãții de Inginerie Electricã și Energeticã din cadrul Universitãții Politehnice Timișoara, însoțiți de prodecanul Attila Simo.

Lucrãrile au fost realizate de Asocierea Siemens Energy SRL (lider), Electrogrup SA, Retrasib SA și subcontractorul Energotech, precum și de Dacom Impex SRL și se înscriu în proiectul strategic „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier–Reșița–Timișoara–Sãcãlaz–Arad/ Stația 400/220/110 kV Reșița”.

Proiectul a inclus construirea unei noi stații de 400 kV și retehnologizarea completã a nivelurilor de tensiune existente de 220/110 kV. Stația Reșița reprezintã un nod important al magistralei energetice de 400 kV din vestul țãrii – Axul Banat, asigurând tranzitul energiei electrice între Porțile de Fier, Reșița, Timișoara și Arad. Totodatã, în aceastã perioadã sunt în derulare, în diferite etape, proiecte importante pentru trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sãcãlaz – Arad.

Trecerea la nivelul de tensiune de 400 kV rãspunde cerințelor actuale de operare ale Sistemului Electroenergetic Național, crescând capacitatea, siguranța și flexibilitatea în exploatare. Investiția susține, totodatã, alinierea rețelei de transport la standardele europene și la dinamica noilor fluxuri de energie.

Printre cele mai importante beneficii ale investiției din Stația Reșița se numãrã:

1. Creșterea capacitãții de interconectare – finalizarea stației de 400 kV Reșița a fãcut posibilã operaționalizarea ambelor circuite ale LEA 400 kV de interconexiune Reșița – Pancevo, ceea ce conduce la creșterea cu pânã la 1000 MW a capacitãții de transport în relația România – Serbia. În același timp, finalizarea stației de 400 kV Reșița permite evacuarea puterii din stația Porțile de Fier la nivelul de tensiune de 400 kV, reprezentând un pas înainte pentru închiderea inelului de 400 kV – Axul Banat.

2. Consolidarea rețelei de transport – optimizarea fluxurilor de putere și reducerea pierderilor tehnologice;

3. Facilitarea integrãrii energiei regenerabile – crearea condițiilor pentru racordarea de noi capacitãți de producție din surse de energie regenerabilã.

Stația 400/220/110 kV Reșița are un rol strategic în Rețeaua Electricã de Transport, contribuind direct la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și la consolidarea interconectãrilor regionale.

Investiția face parte din Etapa I a programului amplu de dezvoltare și modernizare a Magistralei energetice de 400 kV din vestul țãrii – Axul Banat, susținut inclusiv prin Fondul pentru Modernizare, care va consolida infrastructura energeticã din vestul României și va întãri interconectarea cu rețeaua europeanã ENTSO-E.