Traseele liniilor 605, 655 și N103 – modificate începând de luni, 4 mai 2026

178347 – 03052026 – Începând de luni, 04.05.2026, autobuzele liniilor 605, 655 și N103 vor funcționa pe trasee modificate, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Strada Mântuleasa, Strada Paleologu, Strada Armand Călinescu și Strada Vasile Lascăr.

Tot de luni, 4 mai, autobuzele liniilor 605 și 655 vor întoarce în terminalul de tramvaie „Piața Sfânta Vineri”, vehiculele oprind în stațiile pentru debarcarea călătorilor la peroane diferite. Îmbarcarea călătorilor de la capătul de linie se va face de la peronul liniei de tramvai. Autobuzele nu vor mai circula pe Bulevardul Mircea Vodă și, în consecință, nu vor mai opri în stația „Matei Basarab”.

Astfel, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), linia 605 va funcționa astfel: „Piața Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Calea Moșilor, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Piața Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, „Șoseaua Ștefan cel Mare”, cu întoarcere pe Str. Tunari, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, breteaua vestică a terminalului de tramvaie din „Piața Sf. Vineri”.

Linia 655 va funcționa, de la „Piața Sf. Vineri” (fosta stație de tramvaie a liniilor 14, 40, 55), pe Str. Sf. Vineri, Calea Moșilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piața Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, breteaua estică a terminalului de tramvaie din „Piața Sf. Vineri”.

Linia de noapte N103 va funcționa pe un traseu modificat între terminalul „Piața Unirii 2″ și „Institutul Oncologic”, astfel: „Piața Unirii 2″, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, „Institutul Oncologic”, cu întoarcere pe Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Calea Moșilor, Bd. Corneliu Coposu, „Piața Unirii 2″.

Informații despre programele de circulație pot fi aflate pe platforma maps.mo-bi.ro , pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport, https://stb.ro .