UAT-urile pot împrumuta de la Trezorerie până la 2 miliarde de lei pentru finalizarea proiectelor europene din 2014 – 2020

UAT-urile pot împrumuta de la Trezorerie până la 2 miliarde de lei...

178358 – 05052026 – Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru sprijinirea comunităților locale să finalizeze proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni, în cadrul programelor interguvernamentale.

UAT-urile, cu excepția municipiilor reședință de județ, pot solicita, inclusiv pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu obligațiile care le revin, de la Ministerul Finanțelor contractarea în anii 2026-2027 a unor împrumuturi din venituri din privatizare înregistrate în Trezoreria Statului, în limita sumei de 2 miliarde de lei.

Până la 31 decembrie 2026, UAT-urile pot cere bani pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectelor europene nefinalizate sau nefuncționale din exercițiul 2014–2020, cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente acestor investiții.

Prin asigurarea acestor finanțări se are în vedere prevenirea blocării investițiilor locale aflate într-un stadiu avansat de implementare și reducerea riscului de pierdere a fondurilor europene deja contractate.

Finanțările vor avea condiții avantajoase:

maturitate de până la 5 ani;

posibilitatea rambursării anticipate;

exceptare de la limitele de îndatorare și plafoanele de contractare/tragere prevăzute de legislația fiscal-bugetară;

costuri de finanțare reduse comparativ cu piața.