UAT-urile pot primi ”credit-punte” pentru închiderea proiectelor din PNRR

178357 – 05052026 – Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care stabilește un mecanism de finanțare temporară, prin acordarea de împrumuturi fără dobândă autorităților locale, pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Mecanismul utilizează temporar sumele disponibile din componenta de împrumut a PNRR, fără a atrage resurse suplimentare de pe piețele financiare și fără costuri pentru autoritățile locale beneficiare.

Plafonul total al programului este de până la 10 miliarde lei, cu potențialul de a susține un portofoliu de proiecte în valoare totală de aproximativ 46 miliarde lei, din care 34,4 miliarde lei sunt reprezentate de cheltuielile eligibile.

Împrumuturile nu înlocuiesc fondurile europene și nu reprezintă cheltuieli permanente. Ele vor avea caracter temporar și vor funcționa ca mecanism de tip „credit-punte” pentru menținerea ritmului de implementare.

Prin această măsură, Guvernul urmărește: accelerarea implementării investițiilor PNRR, finalizarea la termen a proiectelor, atingerea jaloanelor și țintelor asumate de România, absorbția integrală a fondurilor europene și evitarea pierderii investițiilor pentru comunități.

În prezent, peste 11.300 de contracte finanțate prin PNRR sunt implementate de autoritățile locale, cu o valoare totală eligibilă de aproximativ 34,4 miliarde lei, dintr-un portofoliu total de aproximativ 46 miliarde lei (circa 9,2 miliarde euro), din care restul de executat aferent cheltuielilor eligibile depășește 20 miliarde lei. Investițiile acoperă domeniiprecum sănătate, educație, digitalizare și infrastructură locală.