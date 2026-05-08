UE vrea să simplifice normele privind IA

178388 – 08052026 – Comisia Europeană a propus Omnibusul digital privind IA cu doar cinci luni în urmă, ca parte a agendei de simplificare a UE pentru a stimula competitivitatea Europei. Acest lucru va facilita punerea în aplicare a Regulamentului privind IA pentru întreprinderile din UE.

Acordul stabilește un calendar de punere în aplicare a normelor care reglementează sistemele de IA cu grad ridicat de risc (inclusiv datele biometrice, infrastructura critică, educația, ocuparea forței de muncă, migrația, azilul și controlul la frontiere). Acestea se vor aplica de la 2 decembrie 2027. Pentru sistemele integrate în produse precum ascensoarele sau jucăriile, normele se vor aplica de la 2 august 2028.

Acordul interzice sistemele de IA care generează conținut sexual explicit și intim neconsensual sau materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi aplicațiile de „nudificare” a IA.

Interacțiunea dintre Regulamentul privind IA și legislația UE privind siguranța produselor, în special Regulamentul privind echipamentele tehnice, a fost, de asemenea, clarificată, evitându-se duplicarea normelor sectoriale și a celor privind IA. Mai mulți inovatori vor avea, de asemenea, acces la spații de testare în materie de reglementare, inclusiv la un spațiu de testare la nivelul UE.

Parlamentul European și Consiliul trebuie să adopte în mod oficial acordul politic. După adoptare, modificările vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare trei zile mai târziu.