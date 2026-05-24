Uniunea Europeană și Mexic au semnat acorduri strategice pentru comerț și investiții

178508– 24052026 – După ani de negocieri, Uniunea Europeană și Mexic au semnat o variantă modernizată a acordului lor de comerț și cooperare din anul 2000.

Într-o încercare de a contracara efectele politicilor tarifare promovate de Donald Trump și de a-și proteja economiile, documentul vizează deschiderea mai largă a piețelor, reducerea tarifelor pentru peste 90% din schimburile comerciale și garanții suplimentare pentru investiții.

Pentru Bruxelles, acordul ajută la diversificarea partenerilor economici și reducerea dependenței de piețe tradiționale, în timp ce pentru Mexic reprezintă o ocazie de a-și consolida poziția ca hub de export către Europa.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: Imaginați-vă oportunitățile: companiile europene, alături de talentul și dinamismul Mexicului, susțin deja peste 5 milioane de locuri de muncă, iar viitorul promite și mai multe.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: Acest acord va elimina tarifele vamale, va stimula comerțul și investițiile și va genera prosperitate pe ambele maluri ale Atlanticului, prin diversificarea economiilor noastre şi reducerea dependențelor excesive.

Claudiua Sheinbaum, președintele Mexicului: Consolidarea acordului global înseamnă mai mult decât simple instrumente diplomatice sau comerciale. Reprezintă posibilitatea de a consolida o relație strategică bazată pe respect reciproc, egalitate între națiuni și încredere într-un viitor comun.sursa:tvrinfo