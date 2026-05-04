Vrancea: Echipa AICitizens, rezultate de top la Campionatul Mondial de Robotică din SUA.  România – în elita competiției

178349 – 04052026 – Echipa de robotică AICitizens din Focșani a obținut rezultate de top la Campionatul Mondial ”FIRST Tech Challenge” desfășurat la Houston (SUA), unde a câștigat Divizia Edison, a fost căpitan al alianței câștigătoare și a obținut premiul Inspire Award – locul al doilea, una dintre cele mai importante distincții ale competiției, precum și locul patru în clasamentul general.

Rezultatele au fost însoțite de un parcurs competitiv remarcabil, echipa câștigând toate cele 10 meciuri de calificare din divizie, continuând fără înfrângere în playoff-uri și stabilind trei recorduri mondiale, alături de partenerii de alianță.

Profesorul coordonator al echipei, Gabriela Obodariu, a declarat pentru AGERPRES că participarea la competiția din SUA a evidențiat poziția României în elita roboticii internaționale.

”Atmosfera la Houston a fost electrizantă pe toată durata competiției, iar România a fost una dintre vedete, prin cele opt echipe românești prezente. AICitizens, campioana mondială din 2024, a avut standul de prezentare asaltat de fani din toată lumea care le urmăriseră parcursul și în acest sezon, iar la final toți doreau să facă schimb de tricouri sau fotografii. Să spui la Houston că ești din România îți aduce admirația tuturor, pentru că România e în elita roboticii. Câștigarea Campionatului Mondial acum doi ani de către AICitizens a contribuit la acest lucru. Am promovat România prin rezultate, am câștigat Divizia Edison, am fost căpitani de alianță în divizia finaliștilor, am obținut premiul Inspire 2 și am avut trei recorduri mondiale în competiție, alături de partenerii noștri, ICE Robotics din SUA”, a afirmat Gabriela Obodariu.

Ea a subliniat și impactul emoțional al susținerii de care s-au bucurat echipele românești.

”Cele mai frumoase momente sunt cele în care, din toate colțurile sălii, se striga România pentru echipele românești, iar steagul nostru era vizibil atât în tribune, cât și pe terenul de joc și la standurile de prezentare. Am fost vizitați și de români stabiliți în Houston, care au venit alături de familii să ne susțină. România are ambasadori peste tot, mai ales în robotică. Felicitări echipelor românești participante la Campionatul Mondial de la Houston! Hai România”, a transmis profesoara.

În paralel, o altă performanță a fost obținută de echipa LEGO LAND din Nereju, mentorată de AICitizens, care a câștigat premiul Challenge Solution Award la categoria First Lego League Explore.

”Premiul Challenge Solution Award se bazează în întregime pe partea de găsirea de soluții folosind programarea roboților în sprijinul temei de anul acesta – arheologia. Echipa (…) a utilizat un robot programabil pentru a identifica artefactele, oferind soluții pentru a eficientiza munca arheologilor. Copiii au început programarea în luna octombrie a anului trecut, iar pe 7 martie 2026 s-au calificat la mondialele de robotică. Proiectul lor a fost apreciat de juriul de la Houston, astfel munca lor nu a fost în zadar. Copiii mi-au spus de la început că ei vor câștiga cu proiectul lor. Eu, privind prin prisma antrenorului care mereu trebuie să rămână obiectiv, critic, nu am fost atât de încrezătoare că vom ajunge la mondiale, însă eram perfect conștientă de consistența și inovarea proiectului de cercetare, de macheta realizată. M-am bucurat enorm de această primă calificare la mondiale și mă bucur de întreaga experiență trăită la Houston. Faptul că și la nivel mondial proiectul a fost apreciat și răsplătit cu premiul ‘Challenge Solution’ mă bucură enorm. Acești copii chiar meritau! Sunt copii excepționali care la 8 – 9 ani au învățat să programeze roboți, au învățat să conceapă o cercetare și au învățat să-și utilizeze creativitatea pentru a inova”, a spus profesoara Mirela Măciucă.

O altă echipă de robotică din Vrancea, de la Colegiul Național Unirea Focșani, a obținut, de asemenea, rezultate meritorii, cu nouă victorii din zece în meciurile de calificare. Echipa a obținut premiul al II-lea la secțiunea DESIGN și nominalizarea Finalist Captain.

Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai performante echipe de robotică din lume, iar rezultatele din acest an confirmă poziția României ca unul dintre liderii globali în domeniul roboticii educaționale. La competiția din acest an, trei dintre cele opt echipe românești participante au fost din Vrancea. România a ocupat primele patru poziții la nivel mondial:

* Echipa Velocity de la liceul ”Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge

* Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național ”B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea

* Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea

* Echipa AiCitizens de la Colegiul Național ”Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea. – sursa Agerpres