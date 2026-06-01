A fost lansat „Cercul de la Chișinău”, o platformă pentru proiecte sociale și dezvoltare economică

Republica Moldova şi România continuă să-şi unească eforturile pentru creşterea economiei celor două state şi dezvoltarea regională. A fost lansată Asociaţia „Cercul de la Chişinău", o instituţie similară cu cea de la Bucureşti, care îşi propune să implementeze proiecte sociale de lungă durtată. Este vorba despre educaţie, medicină, filantropie şi sprijin pentru persoane aflate în dificultate. „Cercul de la Chişinău" a fost lansat de Patronatul pentru Dezvoltare Durabilă România-Republica Moldova.

Laurenţiu Pavalescu, preşedinte, PDDRM: Cercul de la Chişinău se referă la o infrastructură umană. Sunt şapte programe, printre care, de exemplu, „Biblioteca pentru toţi” – facilitarea accesului la carte pentru comunităţi, „Doctorul tău” – facilitarea unor servicii medicale, caritate, speranţa, pentru a ajuta seniorii noştri.

Mihail Stratan, preşedinte executiv, PDDRM: Ne propunem în primul rând să construim poduri economice între Republica Moldova şi România şi să ne apropiem tot mai mult. Doar prin multă muncă, prin efort, ne putem apropia malurile în aşa fel ca avem de beneficiat cu toţii din potenţialul economic, pe care îl considerăm unul foarte mare.

În cadrul proiectelor Patronatului pentru Dezvoltare Durabilă România-Republica Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova a reuşit implementeze sistemul dual pentru studenţii de la specialităţile Business şi Administrare şi informatică aplicată.

Alexandru Stratan, rector ASEM: Companiile au posibilitatea să preia din start, de pe băncile universităţii studenţi cu un nivel teoretico-practic bine pregătit, dar care au posibilitatea să îşi petreacă o bună parte a procesului de studii în companie, lucrând part-time sau full-time.

Prin intermediul Patronatului, antreprenorii sunt instruiţi să acceseze fonduri externe şi să-şi extindă afacerile.

Igor Malai, președinte, Federația Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții din R.Moldova: Trebuie să fim pregătiţi pentru a valorifica acel potenţial şi acele oportunităţi pe care ni le oferă integrarea în UE, inclusiv prin acele fonduri de preaderare, aderare, care vor fi orientate către ţara noastră. Trebuie să fim pregătiţi să le valorificăm, să le punem în practică.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, România continuă să fie principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât la export, cât şi la import. Sursa:tvrmoldova