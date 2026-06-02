Avertizări INHGA

178575 – 02062026 – Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a emis Cod Galben de inudații după cu urmează:

În intervalul 02.06.2026 ora 12:00 – 03.06.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistriţa Năsăud), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (județele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H Rovinari (județul Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Gorj), Râul Negru (județele: Covasna și Braşov), Bârsa (județul Braşov), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Şercaia – amonte Ac. Ioneşti (județele: Braşov, Sibiu, Vâlcea și Argeş), Olteţ – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (județele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H Lungoci (județul Galaţi), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (județele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui şi Galaţi).

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.