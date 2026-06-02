Consiliul de Securitate al ONU condamnă cu fermitate incidentul de la Galați

178570 – 02062026 – Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni, la cererea României, după incidentul de vinerea trecută, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Scopul întâlnirii a fost aducerea în atenția întregii lumi a episodului din România în urma cpruia doi cetățeni români au fost răniți în propria casă de o dronă rusească.

Intrarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și explozia acesteia într-o zonă dens populată, care a rănit cetățeni români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați.

SUA, prin șeful Comitetului pentru relații externe al Senatului, au reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat.

Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat, în Consiliul de Securitate al ONU, că analiza militară și raportul tehnic realizat de autoritățile române arată „fără îndoială” că drona care a explodat la Galați era o dronă Geran-2 de origine rusească.

În intervenția sa, reprezentantul Rusiei a acuzat România că ar fi convocat „în grabă” reuniunea Consiliului de Securitate și că ar fi formulat acuzații „nefondate și părtinitoare” împotriva Moscovei. Diplomatul rus a afirmat că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale. El a susținut că versiunea prezentată de România ridică semne de întrebare „atât din perspectivă tehnică, cât și factuală”.

Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a declarat în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate, că incidentul de la Galați reflectă extinderea efectelor războiului din Ucraina asupra statelor vecine. Acesta a făcut apel la calm, dialog și o soluționare diplomatică a conflictului.

Statele Unite au condamnat, în Consiliul de Securitate al ONU, pătrunderea „imprudentă” a unei drone militare rusești în spațiul aerian al României.

Și reprezentanții Franței, Marii Britanii, Danemarcei, Letoniei, dar și alți diplomați, au condamnat ferm acțiune Rusiei.

Kayoko Gotoh, oficial ONU din cadrul Departamentului pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii, a declarat în Consiliul de Securitate că incidentul de la Galați marchează o premieră gravă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Nu a fost prima încălcare raportată a spațiului aerian românesc de către o dronă armată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Totuși, a fost prima dată când un astfel de incident s-a soldat cu victime”, a spus Kayoko Gotoh.

Oficialul ONU a precizat că incidentul se înscrie într-o tendință îngrijorătoare de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian și în apele teritoriale ale unor state aflate la granița cu Ucraina sau cu Federația Rusă.