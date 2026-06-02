Cum sunt protejați minorii în mediul online prin Regulamentul privind serviciile digitale

178576 – 02062026 – Protecția minorilor în mediul online devine o preocupare tot mai importantă în contextul în care copiii și adolescenții utilizează platforme online (social media, video sharing, jocuri online, canale de mesagerie etc.). Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) introduce obligații clare pentru platformele online și stabilește măsuri menite să contribuie la crearea unui spațiu digital mai sigur pentru minori.

ANCOM reamintește utilizatorilor ce obligații au platformele online și ce măsuri pot lua părinții, tutorii și minorii pentru reducerea riscurilor asociate utilizării serviciilor digitale.

Ce obligații au platformele online în cazul utilizatorilor minori?

Conform Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online accesibile minorilor trebuie să adopte măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate a minorilor în cadrul serviciilor furnizate.

Astfel, platformelor online le este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor în scopuri de publicitate bazată pe profilare, iar acestea trebuie să implementeze mecanisme eficiente de raportare și moderare a conținutului. Platformele online trebuie să țină cont de drepturile și vulnerabilitățile specifice minorilor atunci când își proiectează serviciile digitale, inclusiv interfețele, sistemele de recomandare și funcționalitățile care pot influența comportamentul utilizatorilor tineri.

Pentru a limita riscurile la care sunt expuși copiii și tinerii, Comisia Europeană a elaborat Orientările privind protecția minorilor în mediul online, care cuprind o serie de măsuri concrete pentru protejarea minorilor împotriva unor riscuri online, precum: racolarea de minori în scopuri abuzive (grooming), conținut dăunător, comportamente online care pot provoca dependență, cyberbullying, practici comerciale dăunătoare, expunerea la conținut care promovează automutilarea, tulburările alimentare sau provocările periculoase din mediul online.

Recomandări cheie pentru platformele online foarte mari

Deși Orientările Comisiei Europene nu au caracter obligatoriu, acestea reprezintă un reper important în evaluarea respectării obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale. Printre măsurile recomandate platformelor online se numără:

evaluarea și reducerea riscurilor la care pot fi expuși copiii și adolescenții în mediul online;

proiectarea interfețelor astfel încât siguranța și confidențialitatea minorilor să fie asigurate și prin designul serviciului;

implementarea unor mecanisme adecvate de verificare sau estimare a vârstei utilizatorilor;

setarea implicită a conturilor minorilor ca private , pentru a reduce riscul contactării nesolicitate;

, pentru a reduce riscul contactării nesolicitate; adaptarea sistemelor de recomandare ale platformelor online pentru reducerea expunerii minorilor la conținut dăunător sau inadecvat vârstei;

evitarea utilizării unor elemente de design care pot încuraja utilizarea excesivă a platformelor online sau pot crea comportamente compulsive;

implementarea unor mecanisme eficiente și ușor de utilizat pentru raportarea conținutului ilegal sau dăunător;

punerea la dispoziția părinților și tutorilor a unor instrumente de control parental și gestionare a experienței online a minorilor.

Recomandările ANCOM cu privire la protecția minorilor în mediul online

Deși vârsta de la care se pot utiliza serviciile online este de obicei, 13, 16 sau 18 ani, în funcție de condițiile și termenii de utilizare a platformelor online, în cazul conturilor utilizate de minori, ANCOM face următoarele recomandări părinților și minorilor:

păstrarea setărilor implicite pentru utilizatorii minori;

nedistribuirea informațiilor personale;

utilizarea funcțiilor de blocare și raportare (puse la dispoziție de platforme) a comportamentelor nepotrivite precum și a conținutului dăunător sau ilegal;

(puse la dispoziție de platforme) a comportamentelor nepotrivite precum și a conținutului dăunător sau ilegal; evitarea accesării materialelor suspecte;

evitarea utilizării excesive a platformelor;

verificarea periodică a timpului petrecut online și utilizarea instrumentelor de limitare a timpului de utilizare;

discuții frecvente și deschise ale părinților cu minorii despre riscurile din mediul online și despre modul în care pot reacționa în situații neplăcute sau periculoase;

solicitarea sprijinului unui adult de încredere (părinte, tutore, profesor) cu privire la orice problemă întâmpinată în mediul online.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii digitale, ANCOM a creat un material cu privire la protecția minorilor în mediul online, disponibil pe Infocentru ANCOM. De asemenea, în perioada aprilie – mai 2026, ANCOM a desfășurat o campanie de informare și educare privind Regulamentul serviciilor digitale (DSA), cu accent pe protecția minorilor în mediul online, urmând să continue demersurile de informare și educare în toamna acestui an. Mai multe detalii se pot găsi aici.

De reținut! Competențele de supraveghere a respectării obligațiilor din Regulamentul DSA diferă în funcție de tipul platformei online și de statul membru în care aceasta are sediul sau reprezentant legal desemnat. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale din România, supraveghează respectarea obligațiilor de către platformele online stabilite în România.

În cazul platformelor online foarte mari și al motoarelor de căutare online foarte mari (precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat etc.), supravegherea obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale este realizată în principal de Comisia Europeană, individual sau împreună cu coordonatorul serviciilor digitale din statul membru de stabilire.

În cazul platformelor online (de ex. Roblox, Discord etc.) supravegherea obligațiilor se realizează de către coordonatorul serviciilor digitale din țara unde platforma are sediul sau reprezentantul legal desemnat.

ANCOM redirecționează către coordonatorii responsabili plângerile referitoare la încălcarea Regulamentului de către platformele online care au sediul sau reprezentantul legal în alte țări din Uniunea Europeană.