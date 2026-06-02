De la 1 iunie, prima zi de concediu medical se plătește pentru bolnavii cronici, oncologici și mamele cu sarcini patologice

178571 – 02062026 – La 1 iunie a intrat în vigoare o modificare făcută de Parlament la OUG privind concediile medicale. Astfel, începând cu luna iunie, prima zi de concediu medical este plătită din nou pentru unii asigurați. Este vorba despre pacienţii cu afecţiuni cronice, mamele cu sarcini patologice, dar şi cele care trebuie să meargă cu copiii la spital, precum şi bolnavii care au nevoie de concediu medical în regim de spitalizare.

Neplata primei zile de concediu medical a intrat în vigoare la 1 februarie, fără excepții. Măsura a fost extrem de contestată de bolnavi.

Măsurile pentru limitarea concediilor medicale au apărut după ce, vara trecută, autoritățile au fost descoperit aproape un milion de concedii medicale suspecte.