Evenimente organizate de Ziua Copilului la Palatul Cotroceni

178568 – 01062026 – Administrația Prezidențială organizează luni, 1 iunie 2026, începând cu ora 10:00, o serie de evenimente dedicate copiilor, centrate pe joc și învățare, care se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni.

Atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Atelierele desfășurate pe parcursul zilei vor include:

Punerea în scenă a unor piese de teatru de către liceeni și a unor scenete în limbaj mimico-gestual de către copii cu deficiențe de auz;

Mini-hackathon pe teme civice și votarea ideilor la „Bursa ideilor bune”;

Demonstrații de dresaj a câinilor de salvare;

Activități demonstrative specifice cercetașilor;

Jocuri de cultură generală și sesiuni de dezbateri;

⁠Sesiuni de lectură;

Desen pe șevalet;

Activități sportive.