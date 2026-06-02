Firmele beneficiare sunt din România, Germania, Franța și Italia

MAI a semnate contracte de un miliard de euro prin Programul SAFE

178569 – 02062026 – Ministerul Afacerilor Interne anunță că până la 30 mai 2026 a semnat contracte în valoare de aproape 1 miliard de euro prin împrumutul SAFE acordat României. MAI publică lista contractelor semnate și beneficiarii: sunt firme din țara noastră, Franța, Germania și Italia.

Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.

Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Lista proiectelor și reperelor de achiziții SAFE din cadrul MAI

Domeniu / Proiect SAFE Reper de achiziție Cantitate Valoare Furnizor / Contractant Stadiu Contract Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 Centru mobil de comandă 1 500.000 euro RASIROM SA (România) Semnat Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 Ambarcațiune pentru transport trupe / patrulare pe apă tip RHIB 3 2.400.000 euro Șantierul Naval Mangalia SA (România) Semnat Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 Echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații 4 5.200.000 euro RASIROM SA (România) Semnat Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26 Autospeciale blindate transport 10 2.821.000 euro Auto Vision – Aurum Security GmbH, Germania Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Ambulanțe pentru transport înalt contagioși 5 2.175.000 euro Deltamed SRL (România) Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Autospeciale transport personal și victime multiple 110 53.900.000 euro Deltamed SRL, cu subcontractant MHS Truck Service SRL (România) Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Completuri mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă 2 4.696.000 euro Deltamed SRL (România) Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Tren de intervenție în situații de urgență 1 73.000.000 euro Deltamed SRL, cu subcontractant Electroputere VFU Pașcani (România) Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG 2 245.000.000 euro Leonardo S.p.A., Italia Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Centru integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk 1 43.180.000 euro Simultec SRL (România) Semnat Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27 Șalupe Search and Rescue 2 9.910.000 euro Șantierul Naval Mangalia, cu subcontractant BLU Line SRL (România) Semnat Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 Elicoptere Airbus H145 5 89.802.089 euro Airbus Helicopters Germania Semnat Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 Elicoptere Airbus H160 7 191.084.036 euro Airbus Helicopters Franta Semnat Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29 Șalupe maritime de intervenție 6 12.000.000 euro Șantierul Naval Mangalia SA (România) Semnat Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 Soluție avansată de comunicații tip data center pentru reziliența sistemelor informatice în situații excepționale 1 107.020.000 euro Bull România (România) Semnat Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 Platformă de comunicații operative securizate pentru colaborare și coordonare 1 5.000.000 euro Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy (România) Semnat Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 Platformă integrată pentru comunicații avansate, acces securizat și prioritizarea traficului critic 1 8.000.000 euro Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy (România) Semnat Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030 Laboratoare mobile TEMPEST 5 1.500.000 euro Bluespace Technology SA (România) Semnat Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_C_26.5 Autospeciale operaționale de intervenție 5.000 SUV și 25 Van 8+1 115.925.000 euro Renault Group România (România) Semnat

Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale.