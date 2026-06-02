MAI a semnate contracte de un miliard de euro prin Programul SAFE

178569 – 02062026 – Ministerul Afacerilor Interne anunță că până la 30 mai 2026 a semnat contracte în valoare de aproape 1 miliard de euro prin împrumutul SAFE acordat României. MAI publică lista contractelor semnate și beneficiarii: sunt firme din țara noastră, Franța, Germania și Italia.
Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.
Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.
Lista proiectelor și reperelor de achiziții SAFE din cadrul MAI
|Domeniu / Proiect SAFE
|Reper de achiziție
|Cantitate
|Valoare
|Furnizor / Contractant
|Stadiu Contract
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Centru mobil de comandă
|1
|500.000 euro
|RASIROM SA (România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Ambarcațiune pentru transport trupe / patrulare pe apă tip RHIB
|3
|2.400.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații
|4
|5.200.000 euro
|RASIROM SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Autospeciale blindate transport
|10
|2.821.000 euro
|Auto Vision – Aurum Security GmbH, Germania
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Ambulanțe pentru transport înalt contagioși
|5
|2.175.000 euro
|Deltamed SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Autospeciale transport personal și victime multiple
|110
|53.900.000 euro
|Deltamed SRL, cu subcontractant MHS Truck Service SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Completuri mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă
|2
|4.696.000 euro
|Deltamed SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Tren de intervenție în situații de urgență
|1
|73.000.000 euro
|Deltamed SRL, cu subcontractant Electroputere VFU Pașcani
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG
|2
|245.000.000 euro
|Leonardo S.p.A., Italia
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Centru integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk
|1
|43.180.000 euro
|Simultec SRL (România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Șalupe Search and Rescue
|2
|9.910.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia, cu subcontractant BLU Line SRL
(România)
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Elicoptere Airbus H145
|5
|89.802.089 euro
|Airbus Helicopters Germania
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Elicoptere Airbus H160
|7
|191.084.036 euro
|Airbus Helicopters Franta
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Șalupe maritime de intervenție
|6
|12.000.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia SA
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Soluție avansată de comunicații tip data center pentru reziliența sistemelor informatice în situații excepționale
|1
|107.020.000 euro
|Bull România
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Platformă de comunicații operative securizate pentru colaborare și coordonare
|1
|5.000.000 euro
|Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Platformă integrată pentru comunicații avansate, acces securizat și prioritizarea traficului critic
|1
|8.000.000 euro
|Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Laboratoare mobile TEMPEST
|5
|1.500.000 euro
|Bluespace Technology SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_C_26.5
|Autospeciale operaționale de intervenție
|5.000 SUV și 25 Van 8+1
|115.925.000 euro
|Renault Group România
(România)
|Semnat
Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale.