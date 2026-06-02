MAI: Atenție, informații false!

178572 – 02062026 – Pe rețelele de social media au apărut conturi care diseminează informații false despre activitatea unor membri ai Guvernului interimar al României.

Unul dintre acestea transmite, cu precădere, informații false despre premierul interimar, Ilie Bolojan. De la presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, până la așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar.

Mare atenție! Textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține „mai multe detalii”. În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale.

Nu distribuiți aceste postări și nu accesați link-urile inserate în text.

Verificați informațiile doar din surse oficiale și de încredere.