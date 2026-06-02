Vine sau nu vine?

178573 – 02062026 – După ce la începutul mini-vacanței de Rusalii în spațiul public a apărut informația potrivit căreia guvernul interimar condus de Ilie Bolojan ar urma să rămână în funcția și pe perioada vacanței de vară, în prima zi a lunii iunie tot ”pe surse” s-a vehiculat ideea că în cursul zilei de marți, 2 iunie, președintele Nicușor Dan urmează să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Se vorbește, așa cum s-a întâmplat în ultima săptămână, de un ”guvern tehnocrat” condus de Eugen Tomac (europarlamentar, consilier prezidențial și președinte al PMP – formațiune neparlamentară), urmat în linia a doua de secretari de stat numiți de partidele politice care susțin guvernul. Se ia în calcul, așadar, un govern susținut în Parlament de PSD, UDMR, minoritățile naționale, dar și de facțiuni din PNL și USR care nu doresc rămânerea în opoziție.

Tot în prima zi din iunie a fost dat pe piață un sondaj Avangarde prin care ni se spune că românii nu sunt de acord să fie conduși de un guvern tehnocrat și că, dacă partidele nu se înțeleg, pentru prima oară se vorbește despre alegeri anticipate.

Așadar, pe surse, ne așteptăm ca în cursul zilei de astăzi președintele României, după o lună de gândire, să desemneze un premier care va avea la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă și să își găsescă susținere parlamentară.