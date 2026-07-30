114 programe de formare profesională vor începe în august 2026, la nivel național

179065 – 30072026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna august 2026, 114 programe de formare profesională pentru un număr de 1.919 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Referent resurse umane – 215 de persoane; Operator introducere, validare și prelucrare date – 109 de persoane; Agent de securitate – 98 de persoane; Ospătar (chelner) – 92 de persoane; Frizer – 90 de persoane; Lucrător comercial – 87 de persoane; Manichiurist – 81 de persoane; Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 80 de persoane; Ajutor bucătar – 76 de persoane; Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură – 62 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 252 de persoane), județul Neamț (pentru 137 de persoane) și județul Dâmbovița (pentru 123 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.