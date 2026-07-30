30 iulie,  Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane

179068 – 30072026 – Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, afectând anual milioane de persoane din întreaga lume. În România, lupta împotriva acestui fenomen rămâne o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne, iar prevenirea, identificarea timpurie și protejarea victimelor constituie direcții esențiale de acțiune ale Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

La 30 iulie, comunitatea internațională marchează Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția A/RES/68/192, pentru a atrage atenția asupra dimensiunii acestui fenomen, a promova respectarea drepturilor victimelor și a consolida cooperarea internațională în prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Cu acest prilej, ANITP organizează, în perioada 27 iulie – 3 august 2026, o serie de activități de informare și prevenire desfășurate la nivelul întregii țări, prin intermediul Centrelor Regionale și în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, autorități locale și reprezentanți ai mediului privat.

Acțiunile dedicate Zilei Mondiale se înscriu într-un demers permanent al ANITP.

Astfel, în primul semestru al anului 2026, Agenția a desfășurat peste 1.200 de activități de prevenire, dintre care aproximativ 1.000 în unități de învățământ, implementând 75 de proiecte și campanii care au ajuns la peste 87.000 de beneficiari direcți. Totodată, au fost dezvoltate 41 de parteneriate și planuri comune de acțiune, iar peste 800 de specialiști din structurile MAI și instituțiile partenere au beneficiat de sesiuni de formare.

În paralel, ANITP a continuat dezvoltarea unor inițiative strategice cu impact asupra sistemului național anti-trafic, printre care elaborarea, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, UNICEF România și Asociația eLiberare, a primului mecanism național de detectare proactivă a riscului de trafic al minorilor. Acesta oferă specialiștilor din domeniul protecției copilului instrumente unitare pentru identificarea timpurie a situațiilor de risc și intervenția înainte ca un copil să devină victimă a traficului de persoane.

Totodată, ANITP a continuat implementarea Programului Cadru pentru Protecția Copilului (CPC) România–Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai importante parteneriate strategice dedicate prevenirii traficului de minori și a exploatării sexuale a copiilor, cu accent pe riscurile asociate mediului online, consolidând cooperarea cu ANPDCA, Poliția Română și partenerii internaționali și din societatea civilă, în vederea dezvoltării unui sistem eficient de prevenire și protecție.

O altă direcție prioritară a fost susținerea primul grup național constituit din supraviețuitori ai traficului de persoane. Prin implicarea acestora în activitățile de conștientizare, ANITP promovează o abordare centrată pe victimă și valorifică experiența celor care au depășit situații de exploatare, contribuind la dezvoltarea unor politici publice adaptate realităților din teren.

În același timp, instituția este implicată în pregătirea primului exercițiu național de simulare sub egida OSCE în parteneriat cu alte structuri ale MAI și societatea civilă, sub coordonarea Guvernului României, programat pentru semestrul al doilea al anului, care va reuni toate instituțiile cu atribuții în domeniu și va reprezenta un pas important în consolidarea cooperării operaționale și a capacității de reacție a sistemului național anti-trafic.

În exercitarea atribuțiilor sale de Raportor Național, ANITP monitorizează permanent evoluția fenomenului. Astfel, analiza aferentă primului semestru al anului 2026 evidențiază 430 de victime identificate, cu 32% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele arată că 84% dintre victime sunt femei, 153 sunt minori, exploatarea sexuală rămâne principala formă de trafic, iar exploatarea prin muncă și numărul cetățenilor străini exploatați în România înregistrează o tendință de creștere. Aceste evoluții confirmă necesitatea consolidării măsurilor de prevenire, identificare timpurie și cooperare interinstituțională.

Un moment de referință al acțiunilor dedicate marcării zilei de 30 iulie, din acest an îl reprezintă prima ediție a competiției sportive „Videle Freedom Cup – Driblează pericolul! Spune NU traficului de persoane!”, organizată în perioada 30–31 iulie, în parteneriat cu Primăria Orașului Videle și cu sprijinul Clubului Sportiv Dinamo.

Evenimentul va reuni 32 de echipe de copii din mai multe județe ale țării și își propune să promoveze mesajele de prevenire într-un cadru atractiv, în care sportul devine un instrument de educație și responsabilizare.

Pe parcursul competiției, participanții, părinții și membrii comunității vor beneficia de activități de informare privind metodele de recrutare utilizate de traficanți, semnele care pot indica o situație de risc și instituțiile la care pot solicita sprijin. Prin asocierea valorilor sportului – respect, disciplină, spirit de echipă și perseverență – cu mesajele preventive, ANITP urmărește dezvoltarea unei culturi a siguranței și promovarea unor modele pozitive pentru copii și adolescenți.

„Traficul de persoane poate fi prevenit prin informare, responsabilitate și implicare. Fiecare comunitate, fiecare instituție și fiecare cetățean pot contribui la protejarea persoanelor vulnerabile. De Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane, reafirmăm angajamentul ANITP de a acționa, împreună cu partenerii săi, pentru o societate în care libertatea și demnitatea fiecărei persoane sunt protejate.”- Maria Cristina Stepanescu, director ANITP