ANOFM: Posibila blocare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 570/2026

179076 – 31072026 – În contextul în care, la nivel instituțional, sunt analizate posibile ajustări sau amânări privind aplicarea unor măsuri active de ocupare cu impact bugetar, inclusiv cele referitoare la acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate, prevăzute prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,, cu modificările și completările ulterioare, este necesară evaluarea atentă a efectelor pe care o astfel de decizie le-ar putea avea asupra implementării proiectelor finanțate din fonduri europene și asupra beneficiarilor acestora.

Contestarea sau blocarea hotărârii care reglementează acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate nu produce efecte doar asupra unui act administrativ, ci generează un risc major de blocare a unor investiții europene esențiale pentru dezvoltarea pieței muncii și a incluziunii sociale.În prezent, opt proiecte finanțate din fonduri europene depind în mod direct de aplicarea acestor măsuri, dintre care două sunt finanțate prin Programul Educație și Ocupare (PEO), iar șase prin Programul Tranziție Justă (PTJ). Valoarea totală a acestora este de aproximativ 234 milioane de euro, iar grupul-țintă depășește 43.300 de persoane. Suspendarea sau blocarea cadrului legal face imposibilă acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate, ceea ce conduce, în fapt, la blocarea implementării proiectelor și la compromiterea obiectivelor asumate prin contractele de finanțare europeană. Consecințele sunt semnificative atât din perspectivă financiară, cât și socială.

Din punct de vedere financiar, România riscă să piardă investiții europene în valoare de aproximativ 234 milioane de euro, ca urmare a imposibilității implementării proiectelor, a neîndeplinirii indicatorilor contractuali și a riscului aplicării de corecții financiare sau chiar a dezangajării fondurilor UE.

Un astfel de scenariu ar reprezenta o pierdere importantă de resurse europene destinate ocupării forței de muncă și dezvoltării economice. Din perspectivă socială, peste 43.300 de persoane riscă să nu mai beneficieze de măsurile de sprijin asumate prin aceste proiecte

Măsurile se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, persoanelor vulnerabile și lucrătorilor din regiunile aflate în proces de tranziție economică, subvențiile și prima de stabilitate constituind instrumente esențiale pentru integrarea acestora pe piața muncii și menținerea pe piața muncii.

Blocarea acestor proiecte ar avea efecte directe asupra funcționării pieței muncii, prin diminuarea oportunităților de angajare și reintegrare profesională, reducerea mobilității forței de muncă și a stimulentelor pentru ocupare, întârzierea atingerii obiectivelor asumate prin programele europene, afectarea angajatorilor care și-au construit planurile de recrutare pe baza acestor măsuri și creșterea riscului de excluziune socială pentru mii de persoane, cu efecte negative asupra dezvoltării economice a regiunilor vizate.

Fondurile europene alocate acestor proiecte nu reprezintă doar o sursă de finanțare, ci investiții strategice în capitalul uman, competitivitatea economiei și modernizarea serviciilor de ocupare. Menținerea unui cadru legislativ stabil și predictibil este esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană, pentru protejarea investițiilor europene și pentru asigurarea continuității măsurilor destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cât și pentru angajatori.

Mai mult, posibila situație creată va duce la riscul ca ANOFM să nu mai poată efectua plăți de aproximativ 58 milioane de euro, în perioada 2026-2027. Este vorba de măsurile active de sprijin pentru mediul de afaceri, pe care instituția noastră le acordă din Bugetul Asigurărilor pentru șomaj.

În concluzie, blocarea aplicării Hotărârii Guvernului nr 570/2026 ar avea ca efect imposibilitatea de aplicare a unor dispoziții ale Legii nr.76/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2026, afectând funcționarea serviciului public de ocupare, accesul beneficiarilor la măsurile active de ocupare și exercitarea atribuțiilor legale ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale.