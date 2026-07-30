Caravana filmului românesc revine pe Esplanada din Municipiul Slatina

179058 – 30072026 – „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” revine pe Esplanada din Municipiul Slatina, în perioada 31 iulie – 2 august. Timp de trei seri, cu începere de la ora 21.00, adolescenții, dar și cinefilii de toate vârstele, sunt invitați într-o incursiune nostalgică în perioada anilor de liceu și a emoțiilor primului sărut, prin intermediul filmelor de dragoste alese pentru weekend-ul dedicat adolescenților.

Vineri, 31 iulie, de la ora 21.00, dăm startul proiecțiilor cu veșnic-tânăra peliculă „Liceenii”, un film de Nicolae Corjos, despre micile-mari și trecătoare suferințe ale dragostei la 16 ani, iar adolescenții sunt invitați să o cunoască pe apriga profă de mate Isoscel (Tamara Buciuceanu Botez) și pe proful de filosofie Socrate (Ion Caramitru), dar și pe îndrăgiții Ștefan Bănică jr. (Mihai), Oana Sîrbu (Dana), Mihai Constantinescu (Ionică) și Cesonia Postelnicu (Geta).

Sâmbătă, 1 august, tot de la ora 21.00, este programat un film care aduce în sufletul publicului, romantismul iubirii adolescentine, prin doi elevi de liceu, cu statuturi sociale diferite. În „Declarație de dragoste”, în regia lui Nicolae Corjos, pe aceşti doi moderni Romeo şi Julieta îi uneşte dragostea, dar îi despart situațiile familiale şi şcolare. Căci el este premiantul clasei şi fiul unei familii de intelectuali, în timp ce ea este „cea mai cea” din şcoală şi trăieşte în sânul unei familii cu probleme, conduse de un tată bețiv. În aceste condiții, va învinge oare dragostea celor doi liceeni, interpretați de Teodora Mareş şi Adrian Păduraru, aflați în 1985, când a fost realizat filmul, în floarea vârstei şi a frumuseții ?

În ultima seară a „Caravanei filmului românesc” la Slatina, duminică, 2 august, tot de la ora 21.00, este programat filmul muzical „Liceenii rock’n’roll”. Publicul cinefil se va amuza, cu siguranță, vizionând continuarea aventurilor personajelor interpretate de tinerii și talentații Ștefan Bănică jr., Oana Sîrbu, Mihai Constantin și Cesonia Postelnicu, supravegheați de celebra „Isoscel” (Tamara Buciuceanu-Botez) și de iubitul profesor de filosofie „Socrate” (Ion Caramitru).

„Caravana filmului românesc” se va afla din nou pe Esplanada din Slatina în weekend-ul 7 – 9 august și va aduce noi surprize pentru spectatorii de toate vârstele.

Accesul publicului este liber la toate proiecțiile.

Programul „Caravanei filmului românesc” la Slatina,

pe Esplanadă, în perioada 31 iulie – 2 august 2026, este următorul:

Vineri, 31 iulie, ora 21.00 : LICEENII

Regia: Nicolae Corjos;

Cu: Ştefan Bănică jr., Mihai Constantin, Oana Sîrbu, Tamara Buciuceanu-Botez, Ion Caramitru

comedie, romantic / 1987 / 95 min.

Sâmbătă, 1 august, ora 21.00 : DECLARAȚIE DE DRAGOSTE

Regia: Nicolae Corjos; Scenariul: George Șovu

Cu: Teodora Mareș, Adrian Păduraru, Tamara Buciuceanu-Botez, Dorel Vişan, Ion Caramitru

romantic / 1985 / 95 min.

Duminică, 2 august, ora 21.00 : LICEENII ROCK’N’ROLL

Regia: Nicolae Corjos;

Cu: Tamara Buciuceanu-Botez, Ștefan Bănică jr., Oana Sîrbu, Mihai Constantin, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru

comedie / 1992 / 98 min

Proiectul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, aflat la a XIV-a ediție, promovează filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.