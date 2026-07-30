De ce nu vrea Guvernul alegeri la Sectorul 6?

179060 – 30072026 – Cetățenii au dreptul să își aleagă primarul. Interimatul nu poate deveni un mandat fără sfârșit.

Deputatul de București Răzvan-Mirel Chiriță solicită Guvernului României, Autorității Electorale Permanente și Prefectului Municipiului București organizarea alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar al Sectorului 6 și pentru celelalte localități în care funcția de primar este vacantă.

Prin cererea adresată Guvernului, deputatul solicită adoptarea, în prima ședință în care proiectul poate fi introdus pe ordinea de zi, a hotărârii prin care să fie stabilită data scrutinului și să fie aprobate toate măsurile necesare pentru desfășurarea alegerilor. Documentul reprezintă o cerere administrativă și o punere formală în întârziere a Guvernului.

Funcția de primar al Sectorului 6 a devenit vacantă după alegerea fostului primar, Ciprian Ciucu, în funcția de primar general al Municipiului București. În prezent, administrația Sectorului 6 este condusă interimar. Interimatul este o soluție temporară, menită să asigure funcționarea administrației și nu poate înlocui mandatul acordat direct de cetățeni prin vot.

Codul administrativ prevede că alegerile pentru funcția vacantă de primar trebuie organizate în termen de maximum 90 de zile, calculat de la momentul prevăzut de lege.

”Nu cer Guvernului un favor și nu discut despre un calcul politic. Cer respectarea legii. Cetățenii Sectorului 6 au dreptul să își aleagă primarul, iar Guvernul nu poate transforma o soluție temporară într-un mandat exercitat fără vot. Interimatul nu poate deveni, prin pasivitate, un mandat fără sfârșit.

Obligația Guvernului a fost clarificată și de instanțele de judecată. Într-o cauză similară, Curtea de Apel București a stabilit că termenul de 90 de zile este „maximal și imperativ” și că lipsa fondurilor ori dificultățile administrative și organizatorice nu pot justifica nerespectarea acestuia. Recursul Guvernului a fost respins de Înalta Curte de Casație și Justiție”, arată deputatul.

Parlamentarul anunță și că dacă stabilirea datei alegerilor va continua să fie amânată, va utiliza toate instrumentele parlamentare, administrative și legale disponibile, inclusiv sesizarea instanței de judecată.

Când a fost vacantată funcția de primar general al Capitalei în urma alegerilor prezidențiale de anul trecut, USR a lansat o mare camăanie mediatică, presând Guvernul din care face parte să organizeze alegeri, imediat după împlinirea celor 90 de zile de interimat. În cele din urmă, Guvernul a organizat alegeri în 7 decembrie anul trecut. Acum, nici USR, nici PNL nu mai aduc în discuție organizarea alegerilor. Primar interimar la Sectorul 6 este Paul Moldovan (PNL), fost viceprimar.

Sondajele publice arată că în București PNL are peste 20% din électorat, dar în sondajele interne cifrele nu sunt încurajatoare.