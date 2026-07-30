Două persoane reținute într-un dosar privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române

179063 – 30072026 – Două inculpate au fost reținute pentru 24 de ore și urmează a fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. Una dintre inculpate a fost prinsă în flagrant la data de 28 iulie 2026, după ce a primit suma de 7.500 de euro. În cauză sunt cercetate fapte de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale, instigare la abuz în serviciu și complicitate la dare de mită, anunță Parchetul General.

Potrivit probatoriului administrat, ar fi fost solicitate sume de bani pentru pregătirea și facilitarea soluționării unor dosare de redobândire a cetățeniei române. Cercetările vizează inclusiv falsificarea unor acte de stare civilă și presupuse intervenții asupra unor funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Potrivit probatoriului administrat, în Ucraina ar fi fost falsificate acte de stare civilă pentru a crea în mod fictiv ascendența necesară redobândirii cetățeniei române.

În decembrie 2025, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului General au efectuat 37 de percheziții domiciliare pentru destructurarea unui unui grup infracțional organizat, în două dosare în care sunt acuzații de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice, și acces ilegal la un sistem informatic, în diferite forme de participație.

După un flagrant organizat în data de 28 iulie 2026, în care o persoană cu dublă cetățenie (moldovenească și română) a fost prinsă în timp ce primea suma de 7,500 de euro, s-a dispus reținerea și punerea în mișcare a acțiunii penale față de două persoane implicate în caz.

Referitor la prima inculpată, persoană cu dublă cetățenie, moldovenească și română, s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale și instigare la abuz în serviciu.

În data de 2 octombrie 2025, aceasta a cerut unei persoane (martor) 5.000 de euro pentru pregătirea dosarului în vederea depunerii la Autoritatea Națională de Cetățenie (ANC) cu scopul redobândirii cetățeniei române, deși cunoștea că acesta este cetățean tunisian și nu are ascendenți născuți pe teritoriile României Mari înainte de 1940. În acest sens, inculpata i-a creat martorului convingerea că are influență asupra funcționarilor ANC și l-a asigurat că la depunerea dosarului nu vor fi probleme, întrucât va fi însoțit de un avocat, iar cererea va fi primită de un funcționar cu care are relații apropiate. Suma de bani, respectiv 5.000 euro, a fost remisă la data de 06.11.2025 de către martor inculpatei și unui cetățean ucrainean.

În perioada 07.11.2025-26.01.2026, la solicitarea inculpatei și a cetățeanului ucrainean, persoane aflate pe teritoriul Ucrainei au plăsmuit actele de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului, respectiv extrase din Registrul de Stat al actelor de stare civilă a cetățenilor din Ucraina, certificate de deces emise de autoritățile ucrainene etc. Cetățeanul ucrainean a efectuat mai multe deplasări din România în Ucraina, unde prin intermediul legăturilor sale a falsificat actele de stare civilă ale bunicilor martorului, respectiv actele de naștere, care să ateste în mod nereal că cei doi s-au născut anterior anului 1940, în regiunea, Odesa (regiunea Odesa nefiind inclusă în granițele României Mari din perioada interbelică – n.n), actele de căsătorie ale bunicilor, actele de deces ale bunicilor martorului.

La data de 26.01.2026, aceste acte plăsmuite au fost remise martorului, care a fost sprijinit ulterior, la data de 25.02.2026, în vederea depunerii cererii de redobândire a cetățeniei române.

La data de 18.11.2025, inculpata a determinat un funcționar din cadrul Autorității Nationale de Cetățenie să înregistreze în evidențele instituției un număr de 5 (cinci) cereri pentru redobândirea cetățeniei române pentru un număr de 5 persoane, fără ca aceste persoane să se prezinte personal în fața funcționarului de la registratura autorității.

Referitor la cea de a doua inculpată, s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la dare de mită.

În data de 23 aprilie 2026, inculpata a pretins martorului suma de 7.500 de euro, pentru ea și pentru funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Inculpata a lăsat martorul să creadă că ar avea influență asupra membrilor din comisia pentru acordarea cetățeniei din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe care ii va determina să urgenteze, până la finele anului 2026, procedura de soluționare a unei cereri de redobândire a cetățeniei române, depusă la ANC la data de 25.02.2026.