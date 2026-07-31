După incidentul de la ANCPI, Guvernul cere tuturor instituțiilor să-și crească securitatea cibernetică

După incidentul de la ANCPI, Guvernul cere tuturor instituțiilor să-și crească securitatea...

179073 – 31072026 – Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie testată înainte de repunerea în funcțiune pentru utilizatori.

În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint.

Pentru prevenirea unor incidente similare, Guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor publice, transmițând tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare.

Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice. Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente.