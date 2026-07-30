Încă o investigație a CE cu privire la România

179061 – 30072026 – Comisia Europeană a lansat o investigație aprofundată pentru a evalua dacă o hotărâre arbitrală prin care România este obligată să plătească despăgubiri unui număr de zece investitori din cauza unor modificări aduse unei măsuri de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

România a instituit o schemă de sprijinire a producției de energie electrică din surse regenerabile prin certificate verzi, care a fost aprobată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat în iulie 2011.

România a modificat schema de ajutoare de mai multe ori în 2013, în 2014 și ulterior. Comisia a aprobat modificările aduse schemei în temeiul normelor privind ajutoarele de stat în mai 2015 și decembrie 2016.

Un grup de zece societăți care au investit în cinci centrale solare fotovoltaice și care au beneficiat de schemă au inițiat proceduri de arbitraj împotriva României în urma modificărilor. Acestea sunt: LSG Building Solutions GmbH, Green Source Consulting GmbH, Core Value Investments GmbH & Co. KG Gamma, Core Value Capital GmbH, Anina Pro Invest Ltd., Giust Ltd., Risen Energy Solar Project GmbH, Pressburg UK GmbH, Solluce Romania 1 B.V. și SC LJG Green Source Energy BETA S.R.L. Societățile au solicitat despăgubiri reprezentând sprijinul de care ar fi beneficiat dacă România nu ar fi modificat schema de sprijin.

Un tribunal arbitral a constatat că România a încălcat Tratatul privind Carta energiei („TCE”) și, la 20 februarie 2024, a obligat România să despăgubească investitorii pentru pierderile pe care aceștia susțin că le-au suferit ca urmare a modificărilor. Despăgubirile acordate se ridică la 42,2 milioane de euro, plus dobânzi și alte cheltuieli. România a notificat Comisiei această hotărâre în temeiul normelor privind ajutoarele de stat și a informat Comisia că a efectuat o plată în cadrul hotărârii într-un cont deschis în numele beneficiarilor hotărârii.

În această etapă, opinia preliminară a Comisiei este că hotărârea arbitrală și executarea acesteia constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE („TFUE”), care este incompatibil cu piața internă. Comisia va investiga în continuare măsura și compatibilitatea acesteia cu piața internă și, în special, o posibilă încălcare a tratatelor UE prin măsura de ajutor.

Ajutoarele de stat sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt aprobate de Comisie ca fiind compatibile cu funcționarea pieței interne. O măsură care încalcă alte dispoziții ale dreptului Uniunii nu poate fi declarată compatibilă în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

Litigiul care a condus la hotărârea arbitrală a fost un litigiu intra-UE. Prin urmare, Comisia va evalua în continuare dacă hotărârea arbitrală și executarea acesteia încalcă articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 267 și 344 din TFUE în ceea ce privește competența în ultimă instanță a Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”), precum și principiul general al autonomiei ordinii juridice a Uniunii Europene.

Lansarea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate posibilitatea de a prezenta observații, fără să aducă atingere în niciun fel rezultatului investigației.