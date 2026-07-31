Întrevedere Ilie Bolojan – Vasile Tofan : România menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova

179072 – 31072026 – România sprijină ferm Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în implementarea proiectelor comune, menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale, a afirmat prim-ministrul demis al Guvernului României, Ilie Bolojan, la întrevederea cu omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au analizat stadiul proiectelor comune și modalitățile de accelerare a acestora, cu accent asupra celor din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei mai bune inteconectări între cele două maluri ale Prutului. Concret, prim-miniștrii României și Republicii Moldova au discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kilowolţi, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni, iar, în domeniul infrastructurii, despre podul de la Ungheni și conectarea la Autostrada A8, precum și despre proiecte de interconectare portuară și feroviară (linia Fălciu-Cantemir).

Pe lângă obiectivele pe termen mediu, oficialii au discutat și despre provocările imediate din sectoarele energetic și hidrologic, în contextul instituirii stării de alertă la Chișinău, al scăderii stocurilor de motorină, al dificultăților logistice cauzate inclusiv de nivelul redus al Dunării și al diminuării resurselor de apă din bazinul Nistrului. În acest context, premierul Vasile Tofan a mulțumit României pentru deschiderea de a menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova și de a facilita continuitatea livrărilor, subliniind că acest sprijin demonstrează capacitatea celor două state de a răspunde rapid și coordonat în situații dificile.