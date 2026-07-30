Ministerul Mediului întreabă Comisia Europeană ce înseamnă ”daune semnificative” atunci când apa e folosită pentru agricultură

179062 – 30072026 – Ministrul demis al mediului Diana Buzoianu și viceprim-ministrul demis Barna Tánczos, ministru interimar al agriculturii, au discutat cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare și cu echipele tehnice și juridice ale celor două ministere.

La discuții au participat reprezentanți ai Federației Naționale PRO AGRO, ai Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, ai Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și ai Asociației Forța Fermierilor – AFF.

Întâlnirea a fost organizată pentru analizarea punctuală a observațiilor formulate de sectorul agricol asupra proiectului de lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, aflat în transparență decizională. Proiectul transpune Directiva (UE) 2024/1203 și urmărește sancționarea mai fermă a infracțiunilor grave de mediu, concomitent cu introducerea unor garanții clare pentru persoanele și operatorii care acționează cu bună-credință și respectă legea.

Unul dintre principalele subiecte a fost infracțiunea privind captarea ilegală a apelor de suprafață sau subterane, atunci când aceasta poate produce daune semnificative unui corp de apă. În contextul informațiilor și interpretărilor apărute recent în spațiul public, cele două ministere subliniază că proiectul nu incriminează simpla existență ori utilizarea legală a unei fântâni și nici utilizarea legală a apei în agricultură. Fermierii care respectă condițiile stabilite de autorități și utilizează apa în limitele legii nu sunt ținta noilor sancțiuni.

Noile prevederi urmăresc faptele ilegale grave – de exemplu, captările neautorizate care pot seca râuri sau lacuri, pot afecta alimentarea cu apă a comunităților ori pot produce daune semnificative mediului. Sancțiunile sunt stabilite gradual, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse.

În urma discuțiilor, părțile au convenit asupra necesității introducerii în proiect a unei clarificări referitoare la activitățile desfășurate cu respectarea unei autorizații, a unui aviz, a unui acord de mediu sau a unui alt act administrativ valabil, atunci când operatorul acționează cu bună-credință și în limitele condițiilor stabilite. Forma juridică exactă va fi definitivată de echipele de specialitate. De asemenea, au fost discutate criterii suplimentare care pot fi adăugate la analiza daunelor semnificative, precum și ce se întâmplă în cazul poluărilor provenite din cazurile de forță majoră.

Totodată, Ministerul Mediului solicita o clarificare tehnică din partea Comisiei Europene privind formularea utilizată pentru faptele „susceptibile să producă daune semnificative”, astfel încât transpunerea directivei să fie completă, iar norma națională să fie cât mai clară și predictibilă.

O nouă întâlnire va avea loc peste două săptămâni.