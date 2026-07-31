Platforma națională pentru formarea continuă a profesioniștilor din asistența socială și domeniile conexe

179074 – 31072026 – Ministerul Muncii și UNICEF au lansat platforma e-Learning HUB, dedicată formării profesionale continue a personalului din domeniul serviciilor sociale și al sectoarelor care contribuie la incluziunea socială.

Platforma reunește oportunități de formare profesională continuă pentru specialiștii din domeniul social, acoperind teme precum protecția persoanelor vulnerabile, drepturile omului, competențele digitale și standardele de calitate în servicii sociale.

e-Learning HUB este concepută pentru a deveni fundamentul digital al viitorului Centru Național de Formare Continuă în Asistență Socială, care urmează să devină operațional în 2028. Platforma va contribui la creșterea competențelor profesioniștilor din asistență socială și domenii conexe (sănătate, educație, ocuparea forței de muncă, locuire, îngrijire pe termen lung, etc.), personalului autorităților publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul social, factorilor de decizie, furnizorilor acreditați de formare profesională, organizațiilor profesionale și organizațiilor neguvernamentale active în domeniul asistenței sociale și al protecției drepturilor omului.

Platforma va facilita accesul la programe de formare acreditate, va promova colaborarea între instituții și furnizori de formare și va susține dezvoltarea competențelor pentru furnizarea unor servicii integrate și de calitate.