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Românii cred că bani din împrumutul SAFE ar trebui să meargă la companiile din țară

Guvernul e de altă părere

De
A.R.
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Fonduri SAFE

 179064 – 30072026 –  Majoritatea românilor privesc cu neîncredere modul în care sunt cheltuiți banii europeni pentru înarmare. Un barometru Avangarde realizat în perioada 22-27 iulie 2026, citat de www.puterea.ro, arată că 53% dintre respondenți se declară în dezacord cu decizia de a semna contracte de circa 5,7 miliarde de euro din programul SAFE cu o singură companie germană Rheinmetall, fără licitație publică. Același sondaj indică o stare de spirit predominant critică: 70% cred că țara merge într-o direcție greșită, iar 49% cer alegeri anticipate.

Contractul cu Rheinmetall, respins de majoritate

Cea mai clară nemulțumire din barometru privește procedura prin care statul a alocat fondurile SAFE. Întrebați despre contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro atribuite fără licitație publică companiei germane Rheinmetall, 27% dintre respondenți spun că sunt în total dezacord, iar alți 26% în oarecum dezacord.

De cealaltă parte, susținerea rămâne redusă. Doar 16% se declară oarecum de acord cu acest tip de procedură, iar 4% sunt în total acord. Un procent mare, de 27%, nu răspunde sau nu poate aprecia.

Preferința pentru competiție se confirmă și la întrebarea despre modelul de achiziție. 58% dintre români consideră mai avantajos ca statul să cumpere de la mai mulți furnizori, selectați prin licitație, chiar dacă procesul durează mai mult, față de 19% care preferă o singură companie mare.

Percepția asupra beneficiarilor achizițiilor

Barometrul arată și o suspiciune legată de scopul real al acestor cumpărături. 43% dintre respondenți cred că achizițiile militare finanțate prin fonduri europene se fac în interesul unor companii sau grupuri de influență.

Doar 31% consideră că aceste achiziții servesc interesul strategic al României, iar 26% nu au o opinie formată.

Prioritatea pentru industria de apărare românească

Când vine vorba despre destinația banilor, românii aleg dezvoltarea internă. 62% consideră mai important ca fondurile SAFE să sprijine producția și industria de apărare românească, chiar dacă acest lucru înseamnă livrări mai lente.

În schimb, 18% preferă achizițiile rapide, de pe raft, adică echipamente deja fabricate și livrate imediat. Alți 20% nu se pronunță.

Pe planul alianțelor, respondenții evită o alegere tranșantă. 51% consideră că România ar trebui să prioritizeze o combinație echilibrată între Statele Unite și Uniunea Europeană în relațiile de apărare și securitate.

Uniunea Europeană este preferată ca partener principal de 23% dintre respondenți, iar Statele Unite de 18%. Un procent de 8% nu formulează o opțiune.

Direcția țării și cererea de alegeri anticipate

Contextul general al sondajului rămâne unul tensionat. 70% dintre respondenți cred că țara merge într-o direcție greșită, față de 20% care o văd într-o direcție bună și 10% care nu pot aprecia.

Nemulțumirea se traduce și într-o cerere politică. 49% dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, în timp ce 39% se opun, iar 12% nu răspund.

Barometrul Avangarde a fost realizat pe un eșantion de 1.050 de subiecți, prin metoda CATI, telefonic, cu o marjă de eroare de plus/minus 3% la un nivel de încredere de 95%.

 