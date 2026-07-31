Sistemul Energetic Național, pregătit să facă față vârfului de caniculă și secetă

179070 – 31072026 – În contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă și al posibilității opririi Unității 2, în funcție de evoluția din următoarele zile a condițiilor tehnice pe fondul debitului redus al Dunării, precum și în contextul valului de caniculă prognozat pentru perioada următoare, Ministerul Energiei a convocat joi, 30 iulie, la sediul Dispecerului Energetic Național, a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, cu participarea președintelui ANRE, George Niculescu, a vicepreședintelui ANRE, Gabriel Andronache, și a tuturor entităților relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

În cadrul ședinței, conduse de Secretarul de Stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție, fiind prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă, suprapus peste indisponibilitatea capacității de producție nucleară, respectiv a capacității hidroelectrice reduse, pe fondul secetei.

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și Sistem, monitorizează permanent evoluția Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și gestionează în timp real funcționarea acestuia prin Dispecerul Energetic Național, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic implicate și cu Operatorii de Transport și de Sistem din regiune. Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară.

Astfel, în perioada următoare, se estimează o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara). Pentru vârful de consum de săptămâna viitoare, pe măsură ce se instalează valul de caniculă, se estimează o creștere treptată a consumului la vârful de seară de până la 7.800 MW.

În aceste condiții de presiune, echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei electrice europene și ale pieței regionale. Rețeaua Electrică de Transport națională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export.

Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea SEN în parametri de siguranță. Totodată, trebuie avut în vedere că aceste condiții de secetă și caniculă afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie.

În plus, începând cu data de 3 august, vor intra în SEN, în regim de probe, noi capacități de producție a energiei electrice – fotovoltaice și stocare, însumând aproape 300 MW. Pe întreaga durată de gestionare a acestei situații, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, dar și prin personalul tehnic de la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.