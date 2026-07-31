UE vrea să devină No. 1 mondial în IA

179071 – 31072026 – UE a lansat astăzi o procedură de ofertare pentru a înființa până la șapte gigafabrici de IA în întreaga Europă, pentru accelerarea suveranității tehnologice.

Condusă de industrie și sprijinită de fonduri UE și naționale în valoare de până la 10 miliarde de euro, se preconizează că inițiativa va debloca investiții private în valoare de cel puțin 20 de miliarde de euro în întreaga Uniune.

Gigafabricile de IA vor combina procesoare avansate de IA, stive de tehnologii software și cloud, conectivitate de mare viteză și centre de date eficiente din punct de vedere energetic.

Inițiativa va asigura faptul că Europa poate dezvolta IA avansată pe propria infrastructură, în conformitate cu normele și valorile UE. Tehnologiile IA dezvoltate în gigafabricile de IA vor respecta standardele UE privind protecția datelor, siguranța, securitatea și etica.

Cine poate aplica

Pot candida consorții sau vehicule cu scop special care reunesc întreprinderi, entități publice, investitori și alți parteneri.

Gigafabricile de IA pot fi stabilite într-un singur stat membru, fie într-un singur amplasament, fie în mai multe locații. Acestea pot include evoluții transfrontaliere în mai multe state membre prin intermediul instalațiilor de calcul distribuite bazate pe IA.

Finanțare și scară

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC) și statele membre vor achiziționa în comun timpi de acces la calcul de la gigafabricile de IA selectate. Optsprezece state membre au semnat un acord de achiziții publice comune cu întreprinderea comună EuroHPC: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia.

Cererea de propuneri se încheie la 12 noiembrie 2026.