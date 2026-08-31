31 august – Ziua Limbii Române – simbolul unei lupte pentru identitate, libertate și renaștere

179280 – 31082026 – O dată aparent obișnuită în calendar ascunde, de fapt, unul dintre cele mai emoționante momente din istoria recentă a românilor.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la 31 august în România și Republica Moldova. Din acest an și în Ucraina. În România, ziua a fost instituită oficial prin Legea nr. 53/2013, în timp ce în Republica Moldova tradiția datează din 1990.

Data nu a fost aleasă întâmplător

Ea are legătură directă cu unul dintre momentele renașterii naționale din Republica Moldova. La 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legislația prin care Limba Română devenea limbă de stat, concomitent cu revenirea la alfabetul latin.

Momentul a fost precedat de ampla mobilizare națională de la Chișinău – Marea Adunare Națională – din 27 august 1989, o întrunire la care au participat aproximativ 750.000 de oameni care au cerut decretarea Limbii Române ca limbă oficială în RSS Moldovenească și revenirea la alfabetul latin (considerat ilegal la acea vreme).

Arhivele Naționale ale Republicii Moldova păstrează fotografii, stenograme și documente ale acestei perioade, inclusiv imaginile Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 și documentele sesiunii Sovietului Suprem din 29–31 august 1989.

Academia Română subliniază tocmai această legătură istorică atunci când explică alegerea datei de 31 august pentru Ziua Limbii Române.

De menționat că denumirea juridică „limba română” în Rep. Moldova a fost consacrată ulterior prin Declarația de Independență, jurisprudența constituțională și, în mod explicit în legislație prin reforma din 2023.

O sărbătoare venită de dincolo de Prut

Inițial, începând din 1990, la 31 august se sărbătorea „Limba noastră cea română”, iar în 1994, denumirea a fost schimbată în „Limba noastră”.

România a preluat această sărbătoare în 2013. După un parcurs legislativ de 2 ani, Ziua Limbii Române a fost instituită în România prin Legea 53/2013. Inițiativa legislativă a fost lansată în 2011 de 166 de parlamentari din toate grupurile politice, proiectul fiind inițiat de senatorul Viorel Badea.

2026, una dintre cele mai importante evoluții recente ale sărbătorii

Anul 2026 aduce o noutate majoră, una dintre cele mai importante evoluții recente ale sărbătorii. Ziua Limbii Română devine sărbătoare oficială și în Ucraina

La 12 martie 2026, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat Decretul nr. 235/2026 privind Ziua Limbii Române în Ucraina, care stabilește că această sărbătoare va fi celebrată anual la 31 august.

Așadar, în 2026, pentru prima dată, 31 august are un statut oficial în trei spații statale importante pentru comunitățile românofone: România, Republica Moldova și Ucraina.

Limba Română este o limbă vie

Limba română a avut de-a lungul timpului, așa cum are și astăzi, un rol foarte important în menținerea unității spirituale și culturale, chiar și în perioadele în care teritoriile românești au fost separate de granițe politice și dominații străine. S-a născut din latina populară vorbită în Dacia romană și a supraviețuit, de-a lungul timpului, influențelor și presiunilor externe.

Româna este o limbă romanică, formată și dezvoltată de-a lungul unei istorii complexe. Fondul său latin, îmbogățit în timp prin contactul cu alte limbi și culturi, îi conferă o identitate aparte în familia limbilor europene.

Româna face parte din familia limbilor romanice, alături de italiană, franceză, spaniolă, portugheză și alte limbi provenite din latină.

Particularitatea românei este poziția sa geografică: este singura mare limbă romanică dezvoltată în principal într-un spațiu est-european.

De-a lungul istoriei, limba a intrat în contact cu numeroase alte limbi, ceea ce explică structura sa lexicală și evoluția sa particulară.

Pentru milioanele de români care trăiesc în afara granițelor țării, ea reprezintă identitate, memorie, apartenență și una dintre cele mai puternice legături cu locul de unde provin.

Ziua Limbii Române nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un cadru oficial pentru promovarea limbii, literaturii și culturii române.