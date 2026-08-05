5 milioane de euro pentru protecția castorului euroasiatic

179112 – 06082026 – Ministerul Mediului caută parteneri pentru proiecte dedicate conservării biodiversității din România, se arată într-un comunicat de presă. Este virba despre proiecte privind protejarea castorului eurasiatic (Castor fiber) și a mai multor specii de păsări de interes comunitar, prin aplicarea măsurilor prevăzute în planurile naționale de acțiune.

Sumele se ridică la 5 milioane de euro pentru fiecare proiect. Investițiile ar contribui la obiectivele europene privind protecția naturii și biodiversității, inclusiv la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, parte a Pactului Verde European.