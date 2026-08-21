72 de milioane de euro din PNRR pentru 5.000 de insule ecologice și promovarea lor

72 de milioane de euro din PNRR pentru 5.000 de insule ecologice...

179200– 21082026 – Bacău, Bihor, Arad, Cluj, Constanța sunt județele cu cele mai multe insule ecologice instalate prin PNRR din cele 5.091 la nivel național. Astfel de instalații au fost amplasate în 36 de județe, iar prin intermediul lor se colectează separat 5 fracții de deșeuri: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Numărul instalațiilor pentru reciclarea deșeurilor este mai mare decât cel stabilit ca țintă prin PNRR, iar suma totală alocată a fost de 72,75 milioane euro.

Sunt 3 tipuri de instalații de reciclare a deșeurilor: insule supraterane încasetate cu containere de 1,1 metri cubi, insule supraterane cu containere individuale, insule subterane cu containere individuale. Insulele ecologice digitalizate subterane funcţionează eficient în zone turistice, în zonele urbane, unde nu pot fi amplasate celelalte tipuri de containere.

Banii din PNRR nu au fost folosiți doar pentru amenajarea acestor sisteme, ci și pentru un soft pentru operarea lor și administrarea datelor, acțiuni de promovare a investițiilor și pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.