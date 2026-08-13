Acum e oficial: totul devine reciclabil de la rable. Nimic nu se pierde, totul se transformă

Acum e oficial: totul devine reciclabil de la rable. Nimic nu se...

179158 – 13082026 – Începând cu 13 august 2026 au intrat în vigoare noi norme privind proiectarea, producerea, colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz.

Scopul acestora este consolidarea circularității în sectorul autovehiculelor.

În fiecare an, între 10 și 12 milioane de vehicule din Europa ajung la sfârșitul ciclului lor de viață și sunt tratate ca deșeuri. Când aceste vehicule nu sunt gestionate corespunzător, pot cauza probleme de mediu.

Una dintre schimbări vizează modul în care vehiculele trebuie proiectate pentru a putea fi mai ușor dezmembrate. Producătorii vor trebui să furnizeze instrucțiuni clare și detaliate pentru demontarea și înlocuirea pieselor atât în timpul utilizării, cât și la sfârșitul ciclului de viață, asigurând o dezmembrare mai ușoară a vehiculelor. Regulamentul are în vedere recuperarea, reutilizarea și reciclarea unor materiale precum oțelul, aluminiul, cuprul și materialele plastice.

Regulamentul prevede și consolidarea responsabilității producătorilor pentru finanțarea tratării vehiculelor scoase din uz. Exportul în afara Uniunii Europene va fi permis numai pentru autoturismele care îndeplinesc cerințele privind starea tehnică.