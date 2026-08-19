AFM va finanța cumpărarea de baterii pentru prosumatorii persoane fizice. Deocamdată ne consultăm

179183 – 19082026 – Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul ghidului pentru programul pentru finanțarea bateriilor pentru sisteme fotovoltaice. Programul se adresează prosumatorilor, se va derula prin ++ și va avea un buget de 400 de milioane de lei.

Scopul programului este achiziționarea de baterii în care să se stocheze energia produsă în timpul zilei de prosumatori, astfel încât prin consumul propriu, mai ales la orele de vârf, aceștia să reducă oresiunea asupra consumului din sistemul energetic național.

Potrivit proiectului de Ghid, sunt eligibile toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la rețea. Eligibilitatea nu va depinde de modul în care a fost finanțat sistemul fotovoltaic existent. Programul va putea fi accesat atât de beneficiarii edițiilor anterioare ale programelor AFM, cât și de persoanele care și-au instalat panourile fotovoltaice din fonduri proprii.

Programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care îndeplinesc cerințele minime privind transparența și capacitatea de implementare. Prin program va fi finanțată achiziția de baterii de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cu o capacitate minimă de 12 kWh.

Finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus, fără a depăși:

1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare;

75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Contribuția proprie va fi de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției.