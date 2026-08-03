ANCOM supune consultării publice proiectul de decizie pentru modificarea cadrului de inventariere a rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurii fizice asociate acestora

179088 – 03082026 – ANCOM a pus în consultare publică un proiect de decizie care urmărește optimizarea procesului de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora. Noul cadru va înlocui Decizia nr. 134/2022 și va actualiza condițiile de colectare și transmitere a datelor privind rețelele de comunicații electronice și infrastructura fizică asociată acestora.

Principalele modificări propuse

Proiectul de decizie propune actualizarea definițiilor tehnice pentru a le armoniza cu cele prevăzute în reglementarea tehnică „Canalizații de Telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022” și introducerea raportării pentru punctele de interconectare de tip Internet Exchange Point (IXP). De asemenea, proiectul include detalii suplimentare referitoare la segmentele de cablu cu amplasare transfrontalieră și detalii tehnice privind soluțiile de backup electric asociate turnurilor și pilonilor din rețelele mobile de comunicații.

Totodată, actul normativ urmărește optimizarea informațiilor transmise și simplificarea formatelor de transmitere a datelor, oferind tuturor furnizorilor posibilitatea de a alege între formatele XML sau CSV pentru raportare. Modalitatea tehnică de transmitere va rămâne neschimbată, utilizându-se aplicația informatică securizată a ANCOM și semnătura electronică calificată.

Termenul de raportare propus

Proiectul propune modificarea calendarului de raportare al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, prin înlocuirea datei de referință de 1 septembrie cu data de 1 februarie. Această schimbare ajustează corespunzător și termenele pentru prima raportare depusă de noii furnizori intrați pe piață.