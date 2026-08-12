ANFP: Legea 165/2026 rescrie regulile carierei în administrația publică

179152 – 12082026 – Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) anunţă publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act normativ care marchează una dintre cele mai importante etape ale reformei managementului resurselor umane din administrația publică. Legea consolidează trecerea la un sistem modern, predictibil și unitar, bazat pe competențe, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru anumite categorii de personal contractual.

Ce aduce nou Legea nr. 165/2026:

Un cadru unitar de competențe pentru administrația publică

Pentru prima dată, funcțiile publice sunt asociate în mod sistematic cu domenii funcționale și cadre de competențe, ceea ce permite o evaluare obiectivă a performanței și o planificare coerentă a carierei. Introducerea domeniilor funcționale și nominalizarea acestora implică obligația fiecărei autorități publice să își stabilească competențe specifice conform atribuțiilor din fișa postului standardizată, pe 1-3 domenii funcționale. Autoritățile au obligația ca până la 30 septembrie 2026 să finalizeze procedura de elaborare și avizare a cadrelor de competență pentru funcțiile publice care nu au competențe specifice definite.

De asemenea, actul normativ cuprinde și obligații privind actualizarea fișelor posturilor, precum și completarea fișei postului cu domeniul funcțional aferent, până la data de 1 ianuarie 2027.

Modernizarea sistemului de promovare în funcţia publică

Legea introduce trei noi grade profesionale (superior nivel 2, 3 și 4) și dezvoltarea unui cadru de competențe generale pentru aceste grade noi. Nivelurile gradului profesional superior se stabilesc numai pentru funcțiile publice de execuție din clasa I și se obțin ca urmare a promovării concursurilor sau examenelor de promovare în grad profesional organizate în acest sens. Totodată, se stabilesc reguli clare pentru promovare în aceste grade:

verificarea competențelor specifice în cadrul examenelor;

condiția de a deține calificativ maxim la evaluarea unei competențe generale la nivel maxim pentru accesul la nivelurile superioare;

obligativitatea unei vechimi minime în instituție și în gradul profesional deținut.

Aceste măsuri creează un parcurs profesional transparent și predictibil, bazat pe merit și performanță.

Norme privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice din administrația publică

Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din administraţia publică locală sunt concursuri pe post în care se verifică cunoştinţele generale şi competenţele generale, precum şi cunoştinţele de specialitate şi competenţele specifice necesare ocupării funcţiilor publice.

Clarificarea structurii de posturi și a prerogativelor de putere publică

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, instituțiile trebuie să analizeze structura posturilor și să identifice:

posturile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

posturile care intră în categoriile de personal contractual definite de noul cadru legal.

Această etapă este obligatorie pentru delimitarea clară a responsabilităților și pentru aplicarea corectă a regimului juridic specific fiecărei categorii de personal.

Transformarea funcțiilor de expert și inspector

Până la 1 ianuarie 2027, funcțiile de expert clasa I și funcțiile de inspector clasa I care nu au atribuții de inspecție și control trebuie transformate în funcții de consilier, clasa I, cu menținerea gradelor profesionale. Măsura elimină suprapunerile atribuțiilor și contribuie la standardizarea funcțiilor publice.

Extinderea reglementărilor specifice funcționarilor publici și asupra personalului contractual

Pentru anumite categorii de personal contractual, se introduc:

competențe generale și specifice;

obligații clare privind conduita, incompatibilitățile și conflictele de interese;

proceduri de evaluare și responsabilizare similare celor aplicabile funcționarilor publici.

Este pentru prima dată când personalul contractual este integrat într‑un cadru coerent de profesionalizare.

Consolidarea rolului ANFP

Legea întărește atribuțiile ANFP în domeniul gestionării personalului contractual, incluzând: elaborarea și avizarea politicilor publice, avizarea cadrelor de competență; monitorizarea aplicării reglementărilor etc. Astfel, ANFP devine actorul central în coordonarea managementului resurselor umane din administrația publică.