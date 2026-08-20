ANM a extins avertizarea  de Cod Portocaliu pentru vineri

179199– 20082026 – Mai mult de jumătate de ţară se va afla, vineri, sub avertizare Cod Portocaliu de caniculă şi disconfort termic, temperaturile urmând să atingă 40 de grade, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Astfel, în intervalul 21 august, ora 10:00 – 22 august, ora 10:00, în 27 de judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei şi sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 şi 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…25 de grade.

De asemenea, 12 judeţe din jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul şi estul Munteniei se vor afla sub Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate.

În aceste regiuni, vineri temperaturile maxime se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade