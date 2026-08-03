ANM a prelungit până vineri informarea de caniculă

179093 – 03082026 – Meteorologii au prelungit până vineri dimineaţa informarea de caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, valabilă la nivelul întregii ţări.

Astfel, până pe 7 august, ora 10:00, valul de căldură va persista şi va fi în extindere.

Vor fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge şi depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest.

Nopţile vor fi tropicale, cu minime de 20 – 26 de grade, pe litoral, în regiunile vestice, şi pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi în cea mai mare parte a ţării.