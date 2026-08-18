ANPC Estival 2026: amenzi de peste 1 milion de lei

179181 – 18082026 – În perioada 10-16 august 2026, echipele ANPC aflate pe Litoral au avut din nou de lucru, găsind multe nereguli, așa cum se întâmplă în plin sezon estival. Pentru neregulile constatate, ANPC a dat 203 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 1 milion de lei, 84 de avertismente, iar valoarea totală a producelor verificate depășit 160.000 de lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 53.000 lei, iar în cazul a 4 operatori economici a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Principalele abateri constatate:

prestarea serviciilor în spații neautorizate;

comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită;

lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare;

absența graficelor de monitorizare a uleiului;

lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen;

lipsa informării corecte, complete și precise privind utilizarea și proveniența produselor congelate;

produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității;

utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină, insecte și impurități;

zona de acces către plajă cu elemente componente lipsă;

lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor;

întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, șezlonguri deteriorate și neigienizate;

lipsa afișării prețurilor, programului de funcționare, autorizației de funcționare și a altor informații necesare pentru consumatori;

neafișarea plachetei privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și a informației „Telefonul Consumatorului”;

întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, constatată prin lipsa panourilor de informare, lipsa unor părți componente și existența unor elemente de siguranță insuficiente sau deteriorate.

Aceleași nereguli sunt, de fapt, descoperite mereu, însă de această data inspectorii ANPC nu maid au exemple concrete pentru ca turiștii să știe ce locuri să evite.