179279 – 31082026 – ANPC încearcă să tempereze lăcomia ”benzinarilor”, după ce Consiliul Concurenței a anunțat că investighează posibilele înțelegeri asupra prețurilor carburanților.

Astfel, ANPC a început o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026. O benzinărie poate scumpi carburantul o singură dată pe zi, cel târziu la ora 12:00. Comisarii verifică modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate, dar și marja comercială pe care o pun benzinăriile peste prețul carburantului, iar reperul este 2025.

Au fost găsite deja foarte multe cazuri în care comercianții nu au respectat legislația. În cazul benzinăriilor sancționate, inspectorii nu pot da avertismente, iar firmele nu pot achita jumătate din minimul sancțiunii. Primele verificări au adus și primele amenzi.