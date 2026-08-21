Antifrauda a identificat un complex turistic care a plătit la negru salarii de 4,3 mil. Lei

179204– 21082026 – În cadrul verificărilor naționale din domeniul HORECA, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un complex turistic din județul Vâlcea, care timp de aproape trei ani a plătit ilegal 70 de angajați prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidențiate în documente contabile și pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile fiscale.

Cu ocazia controlului a fost descoperită o evidență dublă a unor plăți de natură salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăți informale acordate în mod sistematic angajaților. Din verificarea datelor din declarațiile fiscale depuse, respectiv evidența contabilă a societății și din investigațiile efectuate s-a constatat că reprezentanții societății au folosit pentru plăți ilegale, în perioada 2022-2025, suma de 4,30 de mil. lei care provenea din societate. Sumele retrase au fost evidențiate în contabilitatea societății prin utilizarea unor documente care indicau situații de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinația reală a acestora și de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială.

Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaților și au calculat obligații fiscale suplimentare care totalizează 1,88 de mil. lei, sumă pe care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârșite.