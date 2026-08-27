ANAF lansează două aplicații gratuite pentru verificarea declarației D406 SAF-T și a decontului D300

179255 – 27082026 – ANAF pune la dispoziția contribuabililor două aplicații gratuite, create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAF-T. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot compara mai ușor informațiile din SAF-T cu cele din decontul de TVA D300, înainte de depunerea declarațiilor.

Aplicația pentru verificarea declarației D406 SAFT îi ajută pe contribuabili să verifice dacă datele din declarația D406 sunt corecte și complete, înainte de depunere. Astfel, erorile pot fi observate și remediate mai rapid, iar riscul de a primi ulterior notificări de neconformitate se reduce.

Aplicația de evaluare a informațiilor declarate prin D406 în șablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informațiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300.

Impactul acestor instrumente este unul semnificativ: din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii SAF-T, circa 580.000 – aproape 67% – depun și decontul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere.

În perioada septembrie – noiembrie 2026, aplicațiile vor fi în testare, iar ANAF așteaptă feedbackul contribuabililor pentru a face eventualele corecții.