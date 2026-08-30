Ascunşi printre şerveţele şi apă: cincisprezece cetățeni străini, depistați într-un automarfar la Calafat

179273 – 30082026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, precum şi cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat și polițiști de frontieră bulgari, au depistat, în urma unui control efectuat asupra unui mijloc de transport, cincisprezece cetățeni străini, ascunși în compartimentul destinat transportului de marfă.

În data de 28 august 2026, în jurul orei 07:30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul DRV Craiova – SEM Calafat, au efectuat, pe comunicația DN 56, în parcarea din proximitatea Stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România, un control asupra unui automarfar înmatriculat în România, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta Turcia-Austria.

În urma verificărilor preliminare, efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au constatat că acesta era sigilat și transporta șervețele și apă, însă, cu ocazia verificărilor amănunțite, efectuate în comun de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Calafat și STPF Dolj, s-a stabilit faptul că accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea șuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a ușilor semiremorcii, fără ca integritatea sigiliului vamal să fie afectată.

Drept urmare, mijlocul de transport a fost desigilat, iar în interiorul semiremorcii au fost descoperite, ascunse în compartimentul de marfă, cincisprezece persoane de sex masculin, care au declarat că sunt cetățeni ai Iranului și Irakului.

Persoanele depistate au fost preluate pentru efectuarea verificărilor și dispunerea măsurilor legale.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trafic de migranți”, în cazul cetățeanului turc, și „trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României”, în cazul celor cincisprezece persoane depistate, cercetările fiind continuate sub coordonarea organelor competente.

La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, cu ocazia căreia cei cincisprezece cetățeni străini au fost predați autorităților competente din Bulgaria.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității în spațiul Schengen si a gestionării eficiente a fluxurilor migratorii.