Alertă de fraudă: escrocii folosesc identitatea E.ON și facturi false pentru a fura date bancare

179254 – 27082026 – Atacatorii folosesc identitatea vizuală a E.ON și pretextul unei facturi neachitate pentru a determina utilizatorii să acceseze un link fraudulos și să își introducă datele personale și bancare.

Cum funcționează tentativa de fraudă?

Victima primește un e-mail fals, cu expeditorul mascat drept noreply-ro@eon.ro, prin care este informată despre o presupusă factură restantă, în valoare de 241,47 lei. Mesajul conține un buton care îndeamnă la efectuarea rapidă a plății.

Accesarea butonului conduce către o pagină-clonă, găzduită pe un domeniu care nu aparține E.ON (precisecolorsenterprise. com). Pagina este concepută pentru a imita o platformă legitimă.

După etapa de autentificare, victima este redirecționată către o interfață falsă de plată, unde i se solicită introducerea datelor complete ale cardului: numărul cardului, data expirării, codul CVV și numele titularului. Datele introduse pot ajunge astfel în posesia atacatorilor.

Recomandări:

Nu accesați linkurile din mesaje nesolicitate sau suspecte, chiar dacă acestea par să provină de la o companie cunoscută.

Verificați cu atenție adresa expeditorului și, mai ales, domeniul paginii pe care sunteți redirecționați.

Nu introduceți date de autentificare sau informații bancare pe pagini accesate prin linkuri primite în astfel de mesaje.

Verificați facturile și efectuați plățile accesând separat aplicația sau platforma oficială a furnizorului.

Dacă ați introdus datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și monitorizarea eventualelor tranzacții neautorizate.

Dacă ați furnizat și date de autentificare, schimbați imediat parola contului și activați autentificarea multifactor (MFA), acolo unde este disponibilă.

Raportați tentativa de fraudă către DNSC la 1911 sau online pe pnrisc.dnsc.ro.

Pentru un nivel suplimentar de protecție, DNSC recomandă instalarea DNSC Blacklist Protection, un instrument care contribuie la blocarea accesului către site-uri frauduloase.

Nu vă bazați doar pe aspectul unui e-mail sau pe numele afișat al expeditorului. Verificați înainte să accesați un link sau să introduceți date personale ori bancare.