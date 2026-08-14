Avioanele F-16 ale României, modernizate la Bacău. Aerostar va instala un software mai performant

Avioanele F-16 ale României, modernizate la Bacău. Aerostar va instala un software...

179163 – 14082026 – Prima escadrilă de avioane F-16 cumpărată de România din Portugalia va fi modernizată de compania Aerostar Bacău. Aeronavele de luptă vor primi un software mai performant, iar unele dintre sisteme vor fi înlocuite. Compania românească se ocupă deja de întreținerea avioanelor F-16 ale Forțelor Aeriene Române, dar și a elicopterelor Black Hawk ale MAI.

Aeronavele, evaluate la milioane de dolari, sunt verificate amănunțit la fiecare 300 de ore de zbor. Componentele sunt demontate, inspectate și, acolo unde este necesar, reparate sau înlocuite.

La Aerostar, ajung anual, pentru revizii, șase aeronave, dar compania are capacitate mai mare.

În medie, un avion F-16 rămâne la Bacău între o lună și o lună și jumătate pentru mentenanță.

Pentru a primi autorizarea din partea Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-16, și pentru a putea face mentenanța acestor aparate, Aerostar a investit peste 15 milioane de dolari în pregătirea specialiștilor și în echipamente performante.

De la MiG-21 LanceR la F-16

În urmă cu 30 de ani, tot la Aerostar au fost modernizate 110 avioane MiG-21. Lângă aeroportul din Bacău s-a născut atunci MiG-21 LanceR, aparatul care a protejat spațiul aerian al României până acum trei ani.

În timp ce Aerostar Bacău face mentenanță pentru avioanele F-16 și pentru elicopterele Black Hawk ale MAI, compania similară a statului este cu un picior în groapă.

În august 2020, Avioane Craiova a primit de la Armată un contract de 55 de milioane de euro pentru a moderniza 10 aparate IAR-99. Șase ani mai târziu, nu a livrat nici măcar un avion.