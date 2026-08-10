Băsescu, atac la președinte

179134 – 10082026 – Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat, duminică, la TVR INFO, în emisiunea ”Culoarele Puterii” pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care gestionează actuala criză politică și pentru întârzierea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. În opinia sa, primul responsabil constituțional pentru deblocarea situației este șeful statului.

Întrebat cine ține pe loc rezolvarea crizei, președintele sau partidele parlamentare, Traian Băsescu a răspuns:

„Primul responsabil constituțional este președintele, indiscutabil. Și condiția pe care am văzut-o astăzi, chiar consilierul domnului președinte, domnul Eugen Tomac, spunând că va desemna pe acela care vine să-i spună că are majoritate în Parlament. Asta este și neconstituțional și, evident, această explicație arată disprețul față de români.”

Pentru că înțelege domnul președinte, sau poate chiar și Tomac acum înțelege acest lucru, că nu președintele este responsabil să facă nominalizarea, ci partidele. Ceea ce e greșit. Deci, poziția exprimată: «Nu fac nominalizare până când nu vine cineva care-mi spune că are majoritate». E o copilărie, e neconstituțională și arată un uriaș dispreț față de români.

Adică românii să creadă că domnul președinte își face treaba când, de fapt, el nu și-o face, nu își asumă următoarea desemnare. Că nu îl oprește nimeni ca după asta să mai facă o desemnare. Și nu îl oprește nimeni ca, la nevoie, să declanșeze alegerile anticipate.

Dar dânsul a blocat mecanismul. Sunt trei luni de când domnul președinte blochează mecanismul de desemnare a unui premier și, implicit, a unui guvern de care România are nevoie.”

Băsescu: „Se pare că dânsului îi convine Bolojan cu ghearele tăiate”

Fostul președinte a vorbit și despre situația lui Ilie Bolojan și despre limitările pe care acesta le-ar avea în actualul context politic.

„Se pare că dânsului îi convine Bolojan cu ghearele tăiate. Nu poate zgâria. Că acum nu mai știe nici el ce e. Prim-ministru revocat, prim-ministru care mai stă pe acolo, dar fără atribuțiuni.

Instanțele i-au anulat 14 proiecte de hotărâri de guvern. Deci se pare că domnului președinte îi convine să-l aibă pe Bolojan într-o poziție umilitoare, până la urmă. Că degeaba se umflă la televizor: «Fac aia, fac aia, fac aia». Nu poate să facă nimic în mod legal”.

”Așa a făcut și la Primăria Capitalei. Nu va lua decizii.”

Întrebat de ce crede că președintele Nicușor Dan nu face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, Traian Băsescu a făcut o paralelă cu perioada în care acesta a condus Primăria Capitalei.

„Așa a făcut și la Primăria Capitalei. Acum am aflat de ce nu s-a întâmplat nimic în București cât a fost dânsul primar general. Și probabil că așa o să fie și ca președinte al României. Nu va lua decizii.”

Întrebat care ar fi explicația, Băsescu a continuat:

„Că îi place să nu ia decizii (…) Poate considera că, spre exemplu, primele două nominalizări, poate considera, să zicem, că au fost decizii proaste. Dar sunt conform Constituției și asta e. Mergi mai departe până când una dintre soluțiile tale devine bună.”

Băsescu: Mureșan sau Grindeanu ar putea obține votul Parlamentului

În opinia fostului președinte, o desemnare a unuia dintre cei doi Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu, ar avea șanse să treacă de votul Parlamentului.

„După părerea mea, orice desemnare face dintre cei doi care au fost deja nominalizați, Mureșan sau Grindeanu, orice desemnare face, trece.

Trece pentru că mai sunt doi ani până la alegeri, doi ani și până la alegerile legislative. Și niciun parlamentar nu are chef să-și întrerupă mandatul când mai are doi ani. Așa că vor vota și va trece guvernul.”

Traian Băsescu consideră că, dincolo de declarațiile publice privind posibilitatea alegerilor anticipate, majoritatea parlamentarilor nu ar fi interesați de scurtarea propriilor mandate.

„Nu, sunt două partide care vor. AUR și PNL-ul cu USR-ul. Deși PNL-ul va avea surprize, că s-au dezumflat. Bătaia asta de joc pe care o fac, blocând și ei, în mod egal cu Nicușor Dan, formarea unui guvern, va veni în contul lor, va veni în decont la alegeri.” – sursa : TVR Info