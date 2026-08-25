Camera Deputaților modifică legea ANI: declarațiile de avere sunt înlocuite cu o fișă publică

Camera Deputaților modifică legea ANI: declarațiile de avere sunt înlocuite cu o...

179230 – 25082026 – Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, modificările la legea ANI, în urma deciziei Curţii Constituţionale. Se introduce o fişa publică privind interesele financiare. În schimb, se elimină obligaţia depunerii declaraţiilor de către soţi şi parteneri.

Modificările la legea integrității au fost adoptate cu 183 de voturi pentru şi 84 împotrivă. Au fost înregitrate trei abţineri

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Senat, for decizional.

Anterior, comisiile juridică și de constituționalitate ale Camerei Deputaților, reunite, au dat raport favorabil propunerii legislative.

Deputații au adoptat mai multe amendamente, în acord cu CCR, între acestea unul susținut de parlamentarii PSD, PNL, USR, UDMR și din grupul minorităților, la recomandarea ANI, pentru ca averile demnitarilor să fie din nou publice. În urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitari, ANI va genera o fișă publică privind interesele financiare, care se va completa de la 1 ianuarie 2027.

Documentul se menține pe pagina de internet a ANI pe o perioadă de 5 ani de la publicare.

Ce date trebuie trecute în fișă

Fișa de interese începe cu datele de identificare – nume, funcție, instituție – și continuă cu un capitol de active, arată Antena 3, care publică un model al documentului.

Fișa de interese include mai multe secțiuni:

La bunurile imobile, nu se mai publică locul, adresa, suprafața sau valoarea fiecărei proprietăți. În schimb, imobilele declarate sunt grupate pe trei categorii, după modul în care au fost dobândite: prin cumpărare, construire sau schimb; prin donație ori moștenire; sau prin hotărâre judecătorească și alte moduri prevăzute de lege. Pentru fiecare categorie se trece doar un prag valoric în euro, dintr-o grilă care merge de la 1–50.000 de euro până la peste 1.000.000 de euro.

Același principiu se aplică și la bunurile mobile: mijloacele de transport supuse înmatriculării și utilajele agricole sau industriale. Nu se specifică marca, modelul, anul fabricației sau valoarea individuală, ci tot un prag cumulat pe categorie, de la 1-25.000 de euro în sus.

La fel sunt tratate și bunurile de valoare semnificativă a căror valoare cumulată depășește 5.000 de euro.

Activele financiare sunt prevăzute tot printr-o valoare cumulată încadrată într-un prag, și un capitol despre participații, acțiuni sau părți sociale deținute în societăți. Aici se trece denumirea firmei și nivelul participației – peste 5% și până la 20%, peste 20% și sub 50%, sau 50% și peste – dar nu și valoarea propriu-zisă a participației.

La categoria venituri ocazionale (premii, jocuri de noroc, donații, cadouri, moșteniri, bunuri înstrăinate) valoarea nu se exprimă în bani, ci în număr de salarii minime brute pe economie, tot pe intervale, menționează sursa citată.

La veniturile proprii din ultimul an fiscal, demnitarul doar bifează categoriile din care a încasat bani – salarii, chirii, dividende, activități independente și așa mai departe – fără să publice suma.

Capitolul de pasive cuprinde creditele, împrumuturile și datoriile financiare, indicate prin valoarea cumulată aflată în sold, încadrată într-un prag valoric.

Ultimele secțiuni vizează funcțiile și calitățile deținute – în entități publice și private, dar și în partide sau alte formațiuni care participă la alegeri – și contractele finanțate din bani publici sau de la societăți cu capital de stat.

Ce rămâne secret

În cuprinsul fișei publice privind interesele financiare nu pot fi făcute publice:

date de identificare ale declarantului, respectiv: codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reședință, precum și inițiala prenumelui tatălui; indicațiile, altele decât denumirea județului, referitoare la localizarea imobilelor supuse declarării; elementele de identificare a bunurilor mobile care pot conduce la localizarea acestora; semnătura declarantului; informațiile privind starea civilă, inclusiv cele referitoare la divorț și modalitatea realizării partajului; informațiile financiare referitoare la numerele conturilor bancare, codurile IBAN și denumirea completă a unităților bancare;

numele și prenumele, precum și orice alte date cu caracter personal referitoare la orice alte persoane care, potrivit legii, trebuie menționate în declarațiile prevăzute în anexe.