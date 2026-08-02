Camera Deputaţilor se reuneşte săptămâna viitoare, într-o nouă sesiune extraordinară

179085 – 02082026 – Camera Deputaţilor se va reuni, în sesiune extraordinară, săptămâna viitoare, în perioada 3-6 august, pentru a rediscuta proiectul de lege privind integritatea, anunță Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Pe ordinea de zi se vor afla propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii şi iniţiative legislative adoptate de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Deputaţii vor lucra luni în comisii în prima parte a zilei şi, de la ora 16:00, vor dezbate şi vota proiectele de lege în plen, potrivit proiectului programului de lucru.

Marţi şi joi vor lucra numai în comisii şi miercuri va fi din nou o şedinţă de plen, cu vot final.