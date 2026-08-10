Canotaj: România lider în clasamentul pe națiuni la Mondialele U19 din Bulgaria

179133 – 10082026 – La Campionatele Mondiale de canotaj rezervate sportivilor cu vârste până în 19 ani (U19) care au avut loc la Plovdiv, în Bulgaria, reprezentanții României au dominat competiția cucerind 6 medalii – 3 AUR, 1 ARGINT, 2 BRONZ. La final România a fost lider în clasamentul pe națiuni.

Primul AUR a fost câștigat în proba de dublu rame masculin (JM2-) de echipajul format din Radu Enescu și Cristian Pascari. Românii au controlat cursa, iar finișul a adus primul titlu mondial României la Plovdiv. Grecia a obținut argintul, iar Germania a completat podiumul cu medalia de bronz.

A urmat finala de la patru rame feminin (JW4-), unde echipajul compus din Ana-Maria Bordanc, Daria Crăciun, Anca Culidiuc și Denisa Vasilica a urcat de asemenea pe prima treaptă a podiumului. Fetele noastre au dominat cursa de la start la finiș și au trecut primele linia de sosire, cucerind AURUL. Marea Britanie a câștigat argintul, iar Australia, bronzul.

La dublu vâsle feminin (JW2x), Gabriela Ursu și Andreea Dumitrașcu a obținut medalia de BRONZ , la capătul unei finale unde rusoaicele, care au concurat sub steg neutru (AIN), au cucerit aurul, iar polonezele, argintul.

A doua medalie de bronz pentru România a venit în proba de patru vâsle feminin (JW4x). Ioana Cristescu, Francesca Stejar, Sonia Biță și Daria Maximiuc au încheiat cursa pe locul al treilea, după o finală foarte strânsă la capătul căreia polonezele au câștigat aurul, iar canotoarele din Cehia au obținut argintul.

România a mai adăugat două medalii palmaresului delegației în cea de-a doua zi a finalelor:

În proba regină a canotajului, 8+1 – Teodora Sandu, Carolina Pănuță, Bianca Nițu, Maya Bumbac, Denisa Baciu, Mariana Cașu, Angela Cazacu, Mădălina Ursaciuc și Sarra Vașca au cucerit AURUL, iar la 8+1 mixt, Anca Culidiuc, Jessica Popescu, Răzvan Marin, Andrei Bălan, Radu Enescu, Cristian Pascari, Marina Balint, Denisa Vasilică și Sarra Vașca au obținut argintul.

Palmares România la Campionatele Mondiale Under19 de la Plovdiv 6 medalii:

3 AUR

– Radu Enescu, Cristian Pascari – dublu rame masculin (JM2-)

– Ana-Maria Bordanc, Daria Crăciun, Anca Culidiuc, Denisa Vasilica – patru rame feminin (JW4-)

– Teodora Sandu, Carolina Pănuță, Bianca Nițu, Maya Bumbac, Denisa Baciu, Mariana Cașu, Angela Cazacu, Mădălina Ursaciuc și Sarra Vașca – opt rame cu cârmaci feminin (JW8+1)

1 ARGINT

-Anca Culidiuc, Jessica Popescu, Răzvan Marin, Andrei Bălan, Radu Enescu, Cristian Pascari, Marina Balint, Denisa Vasilică, Sarra Vașca – opt rame cu cârmaci mixt (JW8+1)

2 BRONZ

– Gabriela Ursu, Andreea Dumitrașcu – dublu vâsle feminin (JW2x)

– Ioana Cristescu, Francesca Stejar, Sonia Biță, Daria Maximiuc – patru vâsle feminin (JW4x)